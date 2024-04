El tràiler de la “Dama Blanca, de Contraban Produccions

Contraban Produccions celebra, en el marc del seu verkami, haver arribat a un 77% de l’import marcat fent públic el tràiler del projecte. La campanya de microfinançament es va iniciar per a encarar la distribució i postproducció, les últimes etapes del migmetratge. Des de l’inici, la productora andorrana va tenir clar que seria un procés llarg i costós. Per aquest motiu, celebra haver arribat al 77% amb el llançament del tràiler de la Dama Blanca. A només sis dies d’acabar el verkami, Contraban Produccions vol donar un últim impuls al projecte que s’ha estat cuinant més de quatre anys.

Els directors i productors de la pel·lícula tenen tres objectius principals: crear sinergies entre els professionals del sector, seguir obrint camí de la indústria cinematogràfica per a crear nous projectes i que sigui un projecte de país. Consideren que el més important per a aconseguir-ho és tenir una mirada responsable i sincera amb els mecenes, col·laboradors i patrocinadors.

Dama Blanca promet mostrar l’Andorra de 1942 com una protagonista més del film, que compta amb un repartiment internacional on destaca la participació de l’actor català, Marc Ribera com a protagonista i de l’actor Jordi Sánchez, conegut pel seu paper a la sèrie catalana ‘Plats Bruts’, entre molts altres treballs. També hi participen com a protagonista, l’actriu andorrana, Núria Montes i com a actriu secundària, l’actriu Raquel López.

Es tracta d’un projecte ambiciós que ara comença a preparar les recompenses dels més de 100 mecenes que han participat en el projecte. Es poden seguir totes les seves accions a través dels seus canals de comunicació (@contrabanproduccions) on es pot trobar l’enllaç al tràiler.