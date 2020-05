‘El traidor’ de Marco Bellocchio. L’Estat contra la màfia

A ‘El traidor’, el veterà realitzador italià Marco Bellocchio, figura indiscutible del cinema polític europeu modern, s’endinsa en la personalitat del primer confident de la màfia a Sicília els anys 80 del passat segle. Amb un guió del propi Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella i Francesco Piccolo, ‘El traidor’ es centra en la figura històrica del mafiós Buscetta (Pierfrancesco Favino). El film s’estructura a través de diverses anades i vingudes en el temps, alternant flashbacks del passat amb el relat cronològic dels fets. Un espai temporal que reuneix uns trenta anys de criminalitat extrema de l’organització mafiosa siciliana Cosa Nostra, dedicada al tràfic de drogues, sobretot, heroïna, des dels anys 80 fins a tombant de segle XX.

L’epopeia històrica sobre la brutalitat de la Cosa Nostra que fa Bellocchio fa inevitable pensar en la majestuosa saga ‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola; fins i tot, el clan Corleone es fa present també en aquest retrat múltiple. Centrat bàsicament en Itàlia, Bellocchio reflecteix l’episodi del Brasil on la família Buscetta resideix després de fer-se milionaris gràcies al negoci de les drogues, on s’han de refugiar també enfrontats a altres famílies de la Cosa Nostra. Tot això mentre a Itàlia es procedeix a l’eliminació despietada de qualsevol membre del llinatge de Buscetta, com el cas de dos dels seus propis fills.

Detingut per la policia brasilera i extradit a Itàlia, Buscetta es converteix en el traïdor del títol al confessar les interioritats i tripijocs de la màfia al jutge Falcone (Fausto Russo Alesi), trencant el jurament sagrat de la màfia de no revelar cap secret. El judici, després de la confessió de Buscetta, ocupa un lloc nuclear en el relat i, entre altres moments destacats, sobresurt una electritzant confrontació amb un dels principals capos de la màfia, Pippo Caló (Fabrizio Ferracane). ‘El traidor’ esdevé un film de judicis, i un cop defenestrats els caps arran del macrojudici amb dotzenes de condemnats, Bellocchio s’ocupa també d’una nova tongada de pleits on Buscetta participa en rang de testimoni incriminatori del propi president d’Itàlia, Giulio Andreotti.

El film contempla també diversos episodis ambientats als Estats Units, corresponents a les localitzacions secretes on la família Buscetta es refugia després de la seva delació, sostinguts econòmicament pel paraigua de l’Estat Italià, fins a la mort en pau de Buscetta. El film resulta modèlic en la seva crònica de la màfia, incidint sovint en l’amistat que unirà a Buscetta amb Falcone, i atorgant també un paper significatiu al món familiar de Buscetta. Entre les virtuts d’aquest important film de Bellocchio també es pot anotar la banda sonora a càrrec de Nicola Piovani.

‘El traidor’ és un apassionant fresc històric sobre l’ascens i la caiguda de la màfia siciliana dels últims temps. Un esplèndid film nominat als Premis del Cinema Europeu tant com a millor pel·lícula com millor director. Un film que compta, a més, amb una actuació estratosfèrica de Pierfrancesco Favino en el paper principal de Buscettta, actor nominat també als Premis del Cinema Europeu