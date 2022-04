El Tour Auto culmina a Andorra una edició inoblidable

La 31a edició del Tour Auto, la més prestigiosa prova de carretera per a vehicles clàssics i històrics de competició, ha viscut durant aquest dissabte una espectacular jornada al més alt nivell. Més de 200 equips han circulat de nord a sud del país posant punt final a Andorra la Vella a la que ha estat la cinquena i última etapa i també a la pròpia cursa francesa.

L’etapa ha sortit de Pau a les 7.30 del matí i després d’un llarg itinerari en territori francès, en el qual s’incloïen dues proves especials en carretera, la cursa ha entrat a Andorra per la frontera de Pas de la Casa, dirigint-se a continuació a Ordino per a efectuar un breu reagrupament al Camp de la Tenada. Després de circular pel centre històric, els equips s’han dirigit a la carretera del Coll d’Ordino on han disputat la 14a i última especial cronometrada de la competició, en la que primer els cotxes de regularitat i a continuació els de velocitat han disputat els últims 9,2 quilòmetres selectius del Tour Auto 2022.

ACA Esportiva, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha estat responsable del desenvolupament d’aquesta prova especial en carretera tancada, amb prop de 50 comissaris, oficials i personal sanitari mobilitzats. En finalitzar el tram tots els participants s’han dirigit al Parc Central, d’Andorra la Vella, configurant un parc multitudinari que ha estat visitat per una gran quantitat d’aficionats. Tots han pogut admirar i fotografiar els cotxes i també parlar amb els pilots. Els més petits han tingut el seu espai conductiu, el Mini Tour, en el qual han pogut practicar amb un mini Ferrari creat per a l’ocasió.

A la nit, en el complex esportiu Prat del Roure d’Escaldes-Engordany s’ha realitzat un sopar de gala amb el repartiment de premis de l’etapa Pau-Andorra. Al migdia d’aquest diumenge 1 de maig, a l’Andorra Park Hotel d’Andorra la Vella es repartiran els premis finals del Tour Auto 2022.

El Tour Auto és una organització de Peter Auto. La final andorrana ha estat possible gràcies al treball conjunt de l’Automòbil Club d’Andorra i ACA Esportiva, en estreta col·laboració amb Andorra Turisme, Andorra Business i els Comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino.