El ‘Tour Auto Automobile 2022’ finalitzarà a Andorra el 30 d’abril

El ‘Tour Auto Automobile 2022‘, possiblement la més prestigiosa cursa mundial en carretera reservada als vehicles clàssics i històrics de competició, finalitzarà al Principat d’Andorra el dissabte 30 d’abril al Parc Central d’Andorra la Vella, després de la disputa de la darrera especial al Coll d’Ordino.

Creat el 1989 per l’Automobile Club de France, el Tour Auto és una prova única en el seu gènere que té la particularitat de disputar-se per etapes i en el seu itinerari combina proves de velocitat en carretera tancada i en circuit. Aquest any disputarà la seva 31a edició, organitzada per Peter Auto, i en total visitarà tres circuits francesos i un total de 14 proves cronometrades en muntanya, l’última a Andorra.

Després de les verificacions i exposició de tots els cotxes, l’edició 2022 iniciarà la seva primera jornada competitiva el 26 d’abril a París (Château de Rambouillet). La que finalitzarà a Andorra el 30 d’abril serà la cinquena i última etapa; aquesta començarà a Pau i disputarà tres especials de muntanya, l’última de les quals serà l’andorrana.

El Tour Auto 2022 entrarà a Andorra per la frontera de Pas de la Casa i tot seguit es dirigirà en itinerari d’enllaç fins a Ordino, on els primers cotxes arribaran a partir de les 14 hores. En aquesta ubicació els participants entraran en un reagrupament de 20‘ situat en el pintoresc centre de la vila, per disputar a continuació la prova especial final.

Considerant que la inscripció superarà els 200 equips, el moviment de cotxes serà constant a tot el país, ja que quan els primers vehicles disputin el tram d’Ordino o arribin ja al Parc Central d’Andorra la Vella, punt final de la competició, els darrers participants estaran entrant a Andorra per la frontera amb França. Tot això contribuirà a una caravana multicolor, mai vista anteriorment, que recorrerà Andorra amb moltes de les millors joies automobilístiques que es puguin veure en museus o en manifestacions històriques d’aquest tipus.

La nit del mateix dissabte i en el complex esportiu Prat del Roure (Escaldes-Engordany), se celebrarà el sopar de gala, amb el repartiment de premis dels millors classificats de l’etapa Pau-Andorra. Tots els equips i organització pernoctaran aquell dia a Andorra, ja que al migdia del diumenge 1 de maig es concediran els premis finals del Tour Auto 2022, aquest acte a l’Andorra Park Hotel (Andorra la Vella).

L’Automòbil Club d’Andorra i l’ACA Esportiva, en estreta col·laboració amb Andorra Turisme, Andorra Business i els Comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino, han fet possible viure aquesta celebració automobilística que donarà una gran visibilitat al país en multitud de mitjans europeus de tota mena.

Aquest gran esdeveniment automobilístic serà el primer dels sis que se celebraran a Andorra en el decurs de l’any 2022. Després del Tour Auto visitaran el país el GT Tour Cevennes–Roussillon (19-20 de maig) i Le Grand Tour (26 de maig). Les organitzacions pròpies d’ACA Esportiva seran la Pujada Arinsal (17-19 de juny), el Ral·li d’Andorra (17-18 de setembre) i l’Andorra Sotheby’s Winter Rally (18 de desembre).