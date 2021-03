El total de diagnosticats de Covid-19 supera les 11.000 persones

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 11.019 persones i es registren un total de 10.599 altes. El total de defuncions fins a la data és de 112.

Actualment hi ha 308 casos actius: 12 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a l’UCI –6 d’elles requereixen ventilació mecànica–.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 10 aules estan sota vigilància activa –3 en total i 7 en parcial– i 21 en vigilància passiva.

Centre d’administració de vacunes

Ahir es van administrar 120 dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Aquest matí ha començat la campanya adreçada a la població en general, en la seva fase 2.

Segons ha informat el Govern, el dispositiu s’ha iniciat amb normalitat i s’hauran administrat mig miler de dosis quan s’acabi la jornada. La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha destacat que des de l’Executiu “estem molt satisfets per com s’ha iniciat el procés, tot funciona com estava previst”.

Actualment hi ha 24.574 persones inscrites a la plataforma per poder rebre la vacuna; 4.011 d’aquestes, majors de 70 anys.