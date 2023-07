El tobogan, la nova atracció de la piscina exterior dels Serradells

El nou tobogan gegant, atracció de la piscina dels Serradells (Comú d’Andorra la Vella)

El Centre esportiu dels Serradells, a Andorra la Vella, ha donat la benvinguda als primers banyistes amb l’obertura de la piscina exterior, que s’ha reformat completament i ha estrenat un tobogan gegant, que s’espera que sigui la gran atracció de l’estiu.

La remodelació de la piscina exterior dels Serradells s’ha fet de forma integral, no centrant-se únicament en la zona aquàtica, sinó també millorant tot l’entorn per a fer-lo més còmode i agradable. Així, s’ha renovat el gres ceràmic de l’interior de la piscina i s’ha impermeabilitzat el vas. Pel que fa a les platges, s’ha substituït la pedra artificial que recobria els 600 metres quadrats de paviment per parquet sintètic flotant.

El tobogan té una llargària de 74 metres i comença a la part superior de les feixes, on els usuaris poden prendre el sol i, fent diversos girs sobre si mateix, arriba fins a la piscina. El seu ús està limitat per estatura, amb un mínim d’1,10 metres, per a garantir la seguretat dels usuaris i evitar possibles accidents, sobretot, entre els infants.

D’altra banda, la zona enjardinada que envolta la piscina, que té uns 1.000 metres quadrats aproximadament, també s’ha renovat per complet. Pensant en la comoditat dels usuaris, a més, s’han habilitat una quarantena d’hamaques, renovant així el mobiliari. Per a donar servei de restauració s’ha instal·lat un foodtruck. En total, la despesa d’execució de la remodelació és de 565.000 euros, més 219.000 euros que corresponen al tobogan.

La piscina exterior dels Serradells es va obrir per primer cop al juliol del 1993. 30 anys després de la seva posada en marxa s’ha decidit fer aquesta rehabilitació integral per a donar-li una nova imatge i donar als usuaris un espai renovat per a banyar-se durant l’estiu. Durant la temporada els preus d’entrada seran de 6,27 euros per als adults, 4,70 euros per a infants i tercera edat. Cal destacar que els abonats al Centre esportiu (en funció de la modalitat) i les persones majors de 65 anys i residents a Andorra la Vella tenen entrada gratuïta.

El cònsol major, David Astrié, ha remarcat que la feina dels darrers mesos completa la remodelació dels Serradells arran l’incendi que es va produir l’any 2018. A partir d’aquest fet la piscina exterior va quedar tancada durant tres anys, i es va tornar a posar en marxa l’estiu passat. La rehabilitació del Centre esportiu ha inclòs la piscina interior, l’exterior, la zona del gimnàs, tots els aïllaments, la introducció de cogeneració i la recepció, entre d’altres.