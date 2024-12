El tió solidari de l’escola Albert Vives de la Seu recull 560 quilos d’aliments

En total l’escola ha recaptat 560 quilos d’aliments (Aj. la Seu)

L’escola Albert Vives de la Seu d’Urgell ha lliurat avui dijous, al centre de distribució del projecte Aliments per la Solidaritat de la capital alturgellenca, 560 quilos de productes alimentaris procedents del Tió Solidari celebrat aquest mateix matí amb tots els seus alumnes. La catorzena edició del Tió Solidari ha anat menjant tots els productes que l’alumnat d’aquesta escola urgellenca han anat portant de casa seva durant quinze dies.

Tots aquests aliments i altres productes de primera necessitat s’han lliurat al magatzem del centre de distribució d’aliments per part de Ares Guàrdia Martínez i Remus Estefan Cucu Matei, dos alumnes de 5è curs en representació de tot l’alumnat d’aquesta escola. Ambdós alumnes han estat acompanyats per la seva mestra i, alhora, coordinadora del Projecte Aprenentatge i Servei, Maria Olivares, i la directora del centre, Sílvia Tomàs, que han fet a mans tots els aliments que ‘ha cagat’ el Tió aquest matí al pati de l’escola Albert Vives.

Com cada any, els alumnes de cinquè s’han encarregat de la difusió, tot fent un treball de conscienciació a la resta de companys i companyes de l’escola respecte la necessitat de ser solidari. Aquests estudiants també s’han fet càrrec de l’acollida del Tió i la recollida dels productes aportats per l’alumnat del centre. Val a recordar que aquesta activitat s’emmarca en el Projecte Aprenentatge i Servei.

En l’acte de fer cagar aquest ‘tió solidari’, celebrat al pati de l’escola, hi ha assistit la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la regidora d’Educació i d’Acció Social, Christina Moreno, que ha agraït “immensament els projectes educatius solidaris que ens apropen i fan ciutat. Gràcies a la comunitat educativa de l’escola Albert Vives per impulsar novament aquesta lloable iniciativa que ajuda a les famílies més vulnerables del nostre territori”.

Val a dir que altres centres educatius de la Seu d’Urgell fan també la seva aportació solidària destinada al Banc dels Aliments, entitat que reparteix productes alimentaris a aquelles persones que tenen dificultats econòmiques per a cobrir les seves necessitats més bàsiques.

El projecte Aliments per la Solidaritat hi col·laboren el Consorci d’Atenció a les Persones (que conformen l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell), La Seu Solidària i Creu Roja.