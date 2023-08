El Thuir s’adjudica el Trofeu Handball School jugat a Ordino

Les jugadores del Thuir i del Tournefeuille en acabar el trofeu (Handball School)

Ahir dissabte va tenir lloc una emocionant competició esportiva femenina d’handbol. El Thuir (comarca del Rosselló) es va enfrontar al Tournefeuille (Alta Garona) en el marc del Trofeu Handball School. El partit va ser renyit i va acaparar l’atenció del públic present. El pavelló dels Germans Riba, a Ordino, va acollir aquest duel esportiu, que va retenir l’interès dels aficionats fins al tram final.

L’equip de Toulouse va començar fort, prenent la davantera amb un avantatge de tres gols. Tot i això, les noies del Thuir no es van deixar intimidar i van lluitar amb determinació. Van recuperar terreny i van aconseguir remuntar el partit amb un resultat final de 23 a 19 al seu favor. Aquest enfrontament va demostrar la tenacitat i l’habilitat de tots dos equips, i va mantenir els espectadors amb el cor a la mà fins al xiulet final.

El Thuir va aprofitar aquests dies a Andorra per a realitzar sessions d’entrenament en alçada, aprofitant els avantatges que aquesta ubicació ofereix per a la preparació esportiva. L’entrenador del Thuir, Sergi Gimeno, va expressar la seva satisfacció: “És el tercer any que venim i estem molt bé.”

Aquest any, el Thuir ha triat romandre a Aina, fet que ha afavorit la cohesió de l’equip. La jugadora, Anna Manaut, destacava que “és una cohesió que potser en un hotel no tenim”.

El Trofeu Handball School va estar marcat per la intensitat i la duresa pròpies de la competició, però a l’acabar el partit, totes les jugadores van mostrar el seu respecte i camaraderia durant la cerimònia de lliurament de premis.

Aquest matx forma part de la pretemporada per a ambdós equips, que han triat Andorra com a destinació d’entrenament aquest estiu. Andorra demostra ser un lloc de referència per a l’entrenament i les competicions esportives durant la temporada estival, amb l’handbol ocupant un lloc destacat.