El test d’anticossos a la població general s’iniciarà dilluns vinent

En la compareixença d’aquesta tarda el ministre de Salut ha remarcat que la realització de les proves d’anticossos a tota la ciutadania que viu i/o treballa a Andorra és “una eina que reforçarà la gestió de l’epidèmia” i ha “animat a tothom a inscriure’s” a la plataforma per demanar cita prèvia https://coronavirus.govern.ad.

La previsió és donar les cites prèvies a partir de dimecres. Així, es treballa per iniciar els tests a la població a partir del pròxim dilluns. Tot i això, aquesta setmana es faran tests als sanitaris i sociosanitaris, així com als voluntaris i a les seves unitats de convivència.

Cristian Pons, director de Protecció Civil, per la seva banda ha posat en relleu que hi haurà unes 50 taules de control per fer els tests, que podran fer unes 140 proves per jornada. D’aquesta manera, la capacitat diària arreu del país serà d’uns 8.000 tests.

El director de Protecció Civil ha destacat que es tracta d’un gran operatiu que mobilitza a tot el país 376 efectius sanitaris i de suport, així com 348 efectius logístics. Per realitzar les dues proves es distribuiran onze grans zones de control (amb StopLabs interns) arreu del territori. Cada zona comptarà amb un coordinador sanitari, responsable de les anàlisis i dels recomptes.

Martínez Benazet ha recordat també que el desplaçament als StopLabs s’ha de fer preferiblement en vehicle, si bé els punts de control compten també amb una zona habilitada per a vianants. A les persones amb mobilitat reduïda se’ls facilitarà l’accés a la prova a través d’unitats mòbils.

El ministre de Salut ha emfatitzat que “el resultat del test d’anticossos és el conjunt de les dues proves“. “Hi ha una evolució d’una prova a l’altra, per exemple respecte a les defenses”. Així mateix ha afirmat que els Comuns contactaran amb les persones “que no aconsegueixin entrar a la plataforma” per demanar la cita prèvia del test. L’objectiu és facilitar l’accés a les proves i “que el test arribi a totes les persones que en aquests moments viuen a Andorra”.

Joan Martínez Benazet ha afirmat que els tests d’anticossos oferiran uns resultats anonimitzats i “cap dada personal ni la situació personal de cadascú sortirà“. El ministre de Salut assenyala que “no es podrà trobar la traça de cap persona i es parlarà en global”.