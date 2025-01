Omar El Bachiri. Psicòleg

El temps vola, s’esfuma. És una realitat que tots coneixem, però, així i tot, hi ha qui deixa per a més endavant la seva felicitat, està procrastinant en la seva salut mental atès que, després tot són lamentacions. La persona mira cap enrere i veu que ha passat de tenir vint anys a tenir-ne quaranta en un tancar i obrir d’ulls i, malauradament, en moltes ocasions ja és tard per a fer les coses que volíem fer en un principi. Per tant, la qüestió per a no emmalaltir mentalment, és intentar viure coherentment amb els nostres pensaments. Perquè el simple fet d’haver-ho intentat no deixa espai a les lamentacions donat que, els resultats positius no sempre depenen de nosaltres.

Així doncs, si vols aprendre a ballar, fes-ho; si vols viatjar, fes-ho; si vols millorar el teu aspecte físic, fes-ho; si vols estudiar una carrera universitària, fes-ho; i així amb qualsevol il·lusió que tinguis. Ningú diu que sigui fàcil, però tampoc és difícil, aleshores, intenta-ho i si veus que no és possible, no passa res, perquè moltes vegades, no és el moment indicat per a fer-ho, això no obstant, no tindràs lamentacions donat que, ho hauràs intentat. Sense cap dubte, els dos obstacles que trobem la majoria d’entre nosaltres, són la falta de diners o de temps, però, així i tot, enfront de la mateixa realitat, hi ha qui ho ha intentat i ho ha aconseguit.

Aleshores, siguem un d’ells i intentem fer realitat els nostres somnis, no té sentit estar il·lusionats i sense cap trastorn o malaltia discapacitant i no intentar-ho. Això és així, perquè s’ha vist que quan se li pregunta a algú que està a punt de morir, la gran majoria de vegades és el que respon. Que si pogués tornar enrere, es comportaria de manera congruent a com interpreta la vida i no a com fa la societat, perquè també, s’ha d’entendre que tots som diferents i consegüentment, això implica la diversitat d’opinions: les pors d’alguns poden ser rucades per a altres i la vergonya viscuda enfront certes situacions, pot ser vista com una motivació per a altres.

