El temps fa ajornar la “Diada Halloween off-road Lleida”

Joan Vinyes havia de participar a la prova lleidatana que s’ha ajornat (FotoEsport)

Els organitzadors de la Diada Off-Road de Lleida (Campionat de Catalunya d’autocross i Copa Catalana de Resistència Off-Road) s’han vist obligats a ajornar el meeting, pel fet que part del traçat del Circuit de Lleida ha quedat impracticable a causa de la climatologia adversa dels últims dies.

Els membres de l’Escuderia LLEIDA s’han vist obligats a descartar la possibilitat de deixar en bones condicions les seves instal·lacions, tant per la falta de temps material per a dur-la a terme com per les previsions de fortes pluges per a les pròximes hores.

A la prova havien de participar els pilots andorrans Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. Les curses que decidiran les classificacions definitives dels campionats esmentats, es disputaran el dissabte, dia 18 de novembre.