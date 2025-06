El temporal de diumenge causa un despreniment en una teulada, a la Seu

Un tram del carrer Sant Ermengol, tallat per un despreniment causat pel vent (Foto: RàdioSeu)

El temporal que hi ha hagut aquest diumenge a la tarda a la Seu d’Urgell ha causat un despreniment de teules i d’altres materials en un edifici de l’eixample urbà de la Seu d’Urgell. Segons han informat els Bombers de la Generalitat i la Policia Municipal, l’incident s’ha produït al carrer de Sant Ermengol, al tram entre l’avinguda del Salòria i la plaça de Mossèn Pere Pujol.

L’avís de la caiguda d’elements constructius, que inclouen bona part de la protecció d’una façana lateral, s’ha produït pels volts de dos quarts de set (18.27 h). Al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació del parc de Bombers de la Seu, amb un camió amb autoescala, i han treballat per a comprovar que no hi hagués risc per a les persones i els vehicles al carrer.

Tanmateix, com a mesura de precaució s’ha decidit tallar la circulació amb tanques en aquest tram. Des de la Policia han informat que, en tot cas, aquesta interrupció del trànsit és provisional fins que es pugui garantir plenament la seguretat a l’hora de circular-hi, ja sigui a peu o en cotxe. Es preveu que el vial es reobri tan bon punt els responsables tècnics corresponents en facin la comprovació, tenint en compte també que en aquesta zona actualment hi ha instal·lada una bastida d’obra.

Sobre aquest temporal, Meteo Seu d’Urgell ha informat que ha deixat un cop de vent de 71,6 km/h, que és el tercer més fort des que es va obrir aquest observatori, l’any 2020. Paral·lelament, fins a les 8 del vespre s’han recollit 22,4 l/m2 de pluja. Aquesta situació s’ha produït, en part, com a conseqüència de la intensa calor d’aquest cap de setmana, que per exemple aquest diumenge mateix ha generat a la Seu una temperatura màxima de 36,2ºC, mentre que a la nit la mínima no havia baixat dels 16 graus. L’acumulació de calor dels darrers dies, afegida a l’arribada d’aire fred en alçada, ha derivat en aquesta tempesta de tarda.