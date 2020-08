El telèfon per demanar cita per fer-se una TMA se satura i es duplica el personal que hi ha destinat

El servei d’atenció telefònica per demanar cita per a sotmetre’s a una prova TMA s’ha saturat, per la qual cosa des d’aquesta tarda de dimecres s’ha duplicat el personal que hi ha destinat. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, en declaracions als mitjans de comunicació. Jover ha insistit que el que s’ha saturat és el servei telefònic i no pas la capacitat diagnòstica. “La capacitat de diagnòstic no és el problema, però sí que hem tingut un coll d’ampolla en la gestió telefònica”, ha manifestat.

En aquest sentit, ha exposat que en l’actualitat s’estan realitzant al voltant d’unes 400 proves de TMA diàries i la capacitat per fer-ne supera el miler. Així, l’Executiu estarà vigilant com evoluciona el servei per si calgués reforçar-lo novament, o fins i tot externalitzar-lo si així s’ha de donar un millor servei a la ciutadania.

Segons ha manifestat el ministre portaveu, era difícil de preveure la demanda que tindria el servei per realitzar-se una prova TMA per descartar un possible contagi per coronavirus SARS-CoV-2. L’aposta del Govern és, des del principi, “aprofitar la nostra dimensió, que som petits, per poder anar més enllà i tenir la nostra gent més protegida i a la malaltia més continguda“, ha manifestat Jover.

Preocupació per l’Alt Urgell

D’altra banda, Jover ha expressar la preocupació del Govern per la situació que es viu a la comarca catalana veïna de l’Alt Urgell, on el risc de rebrot s’ha vist incrementat. Així, ha recordat que Andorra manté una “mobilitat especial” amb l’Alt Urgell en general, i més concretament amb la Seu d’Urgell.

En aquest sentit, el ministre portaveu ha assegurat que es fa un seguiment dia a dia de la situació i que s’està en contacte amb les autoritats polítiques i sanitàries de la regió “per poder, en la mesura del possible, ajudar”. “Ja hem fet varis gestos i farem els que faci falta per ajudar a aquest territori”, ha conclòs Jover.