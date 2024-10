El telèfon de prevenció al suïcidi rep 14 trucades en un mes

Les dades sobre els suïcidis arreu del món són molt preocupants (iStock)

A Europa, el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves d’entre 15 i 19 anys. A l’any, n’hi ha 1.200. Les xifres oficials asseguren que en el cas d’Andorra, entre el 2022 i el 2023, hi va haver 80 intents. Fa un mes que el Ministeri de Salut ha posat en marxa el telèfon de prevenció al suïcidi, un servei que està en funcionament 24 hores set dies a la setmana. Durant el primer mes de funcionament, 14 persones n’han fet ús, encara que cap d’elles ha necessitat els serveis d’emergència.

La ministra, Helena Mas, ha fet aquestes declaracions després de la reunió de la Taula de Salut Mental i Addiccions, d’ahir dimecres, on s’han anunciat les línies estratègiques del Govern en matèria de salut mental, que passen per una campanya per al trencament d’estigmes i un xat de suport en cas de crisi emocional, una eina que té un públic molt més jove.

Per altra banda, tal com ja es va anunciar, el Ministeri de Salut està finalitzant els darrers detalls a l’edifici del Solà d’Enclar per a acollir pacients amb patologies de salut mental i amb necessitats d’habitatge que poden donar servei fins a 23 persones. Els pisos entraran en funcionament el primer trimestre de 2025.