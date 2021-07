El Team BULLS i el RDR Italy Leynicese Racing Team, campions de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees

En l’última etapa de l’edició inaugural de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, el Team BULLS i el RDR Italy Leynicese Racing Team s’adjudiquen l’or. Havent liderat la classificació general en arribar a la tercera etapa, del dissabte 3 de juliol, Martin Frey i Simon Schneller s’asseguren el títol en acabar en quart lloc. En la cursa femenina, Sandra Mairhofer i Costanza Fasolis aconsegueixen la seva quarta victòria d’etapa consecutiva, assegurant-se tots els honors de l’etapa i la classificació general.

El tercer dia, després de l’etapa reina del divendres, ha estat curt, però intens. Ha constat de 49 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu. Un llarg descens de 1.200 metres d’altitud en 15 quilòmetres ha estat perfecte per tancar quatre dies espectaculars. A més, els equips més tècnics han estat, una vegada més, els millors del dia.

Aquest dissabte, el millor equip ha estat el Wilier 7C Force 1. Johnny Cattaneo i Martino Tronconi van estar a punt de guanyar l’etapa en el pròleg, on van acabar a només 8 segons del team BULLS, però la seva persistència no ha decaigut mai, i els seus esforços han estat finalment recompensats amb la victòria en l’últim dia de la cursa. Els han seguit el JBG2 CryoSpace i el BUFF Scott MTB Team. El Team BULLS acaba en quart lloc, amb un desavantatge d’1 minut i 53 segons respecte als guanyadors de l’etapa; però ha resultat suficient per assegurar el títol general per 2 minuts sobre Jakub Zamroźniak i Krzysztof Łukasik.

L’equip Wilier 7C Force, que ha passat de la cinquena a la tercera posició de la classificació general, es mostra satisfet amb el seu esforç a l’Andorra MTB Classic-Pyrenees. “Avui ha estat un dia realment bo”, assegura Tronconi. “Hem atacat després de 4 quilòmetres i hem aconseguit crear un petit espai. Després hem aconseguit mantenir aquest avantatge fins que el JBG2 CryoSpace ens ha avançat a la llarga baixada del dia. Sort que havíem guardat una mica d’energia per a un últim esforç i hem atacat de nou en els últims 10 quilòmetres. El suficient per guanyar l’etapa final”.

El marge de victòria del Willier 7C Force 1 ha estat de 29 segons, després de 2 hores, 4 minuts i 36 segons de cursa. Malgrat acabar quarts, el Team BULLS s’assegura còmodament el títol de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees. Frey i Schneller han realitzat una cursa intel·ligent, establint el seu avantatge en el Pròleg i en l’Etapa 1, i després gestionant els seus esforços durant els dos dies següents en una gran mostra de professionalitat.

“Estem molt contents d’haver guanyat la primera edició de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees”, diu Frey. “Han estat quatre dies realment durs i exigents, així que rematar-los amb una victòria en la classificació general és una sensació increïble”. “Definitivament, recomanaria la cursa tant als corredors professionals com als amateurs”, afegeix Schneller. “No és massa llarga i és molt divertida. Els paisatges i l’entorn són increïbles, i els corriols són encara millors. A més, la prova està perfectament organitzada, per tant, té tot el necessari per passar quatre dies divertits sobre la bicicleta de muntanya.”

Cursa femenina

En la cursa femenina, Sandra Mairhofer i Costanza Fasolis tanquen una Andorra MTB Classic-Pyrenees perfecta amb una altra victòria d’etapa. El RDR Italy Leynicese Racing Team afegeix altres 6 minuts i 59 segons al seu avantatge en la general, portant el seu marge en la classificació general a uns enormes 31 minuts i 6 segons. Alice Pirard i Greete Steinburg, del MTB Pro Merchandising, han estat segones en l’etapa i en la general, mentre que Ariane Lüthi i Sandra Jordá, del Orbea Factory Team Women, completen els llocs del podi del dia i de la classificació general.

“Estem molt contentes! Realment satisfetes amb els quatre dies de cursa” somriu Mairhofer. “Era un esdeveniment important i un gran objectiu per a nosaltres, així que estic orgullosa d’haver pogut lluitar per quatre victòries d’etapa i pel títol general”. “Ha estat una cursa preciosa”, aporta Fasolis, companya d’equip de Mairhofer. “Especialment els corriols per la muntanya!”.

Altres categories

Més enllà de les curses d’Elit masculina i femenina, hi ha hagut competició de grups d’edat per als Masters, i Grand Masters masculins, així com la categoria Mixta. En Karl Platt i Michael Anthes del Team BULLS Masters han guanyat l’Andorra MTB Classic-Pyrenees Masters. Rob i Raymond Harmeling, del Harmeling Sport Geluk, vencen en la divisió Grand Masters; mentre que Joaquim Rodríguez i Virgínia Cancellieri, del ORBEA Factory, s’imposen en la categoria Mixta després de quatre etapes molt disputades.

Raquel Lisbona, que ha acabat segona en la categoria Mixta al costat de Marc Figueras Grabulosa per Imparables123, ha completat ja tres curses de les Epic Series. A més de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, la corredora espanyola té a la seva vitrina una medalla de la FNB Wines2Whales i una de la Absa Cape Epic. Per tant, pot avaluar com es compara l’esdeveniment més nou de la sèrie amb les curses més establertes.

“L’Andorra MTB Classic-Pyrenees és una cursa totalment alpina i, per tant, més tècnica que l’Absa Cape Epic o la FNB Wines2Whales”, revela Lisbona. Als que gaudeixen dels descensos tècnics els agradarà molt”. Dit això, l’Absa Cape Epic, amb les seves 8 etapes, que també són més llargues, és més estressant. El cansament acumulat de 8 dies de cursa fa que es necessiti més assistència. L’equip de suport que t’envolta, fins i tot com a aficionat, comença a ser realment important durant una prova tan llarga; especialment si tens com a objectiu un resultat en una de les categories.”

“El que sí que es nota és que el nivell d’organització en totes les proves és excepcionalment alt”, elogia Lisbona. “Tothom és tractat com a corredors professionals en cada esdeveniment de les Epic Series, i això no ha estat diferent a l’Andorra MTB Classic-Pyrenees”.