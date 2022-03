El talent guanya partits, el treball en equip i la intel·ligència, campionats

El talent, característica eminentment individual, és desitjable i necessària. Tot i això i si l’objectiu que ens volem marcar és a llarg termini, és més eficient la intel·ligència col·lectiva que el talent com a objectiu aïllat. La intel·ligència col·lectiva o treball en equip és molt millorable amb un entrenament i una direcció d’equip adequada.

Un equip no és la suma de diverses persones (jugadors, professionals, amics), sinó la interacció entre diferents que creen alguna cosa nova, un nou sistema amb identitat pròpia que és més que la simple suma de les parts. La unió dels membres d’un equip dóna com a resultat un nou ens les capacitats del qual són diferents de les que cada persona té per separat.

En els diferents àmbits de la vida treballar en equip per aconseguir un objectiu comú ens influeix molt positivament. Els humans som éssers socials i per això la nostra existència es basa en la relació amb els altres: família, amics, companys de classe, treball o esport.

Treballar en equip ens complementa, fomenta la confiança, augmenta el sentit de la pertinença, comparteix experiències, estableix objectius comuns, millora la comunicació i juntament amb la intel·ligència, ens fa guanyar campionats.

Quan tens un equip de treball divers i ben enfocat, es pot disminuir les debilitats i potenciar les fortaleses. Busca gent diferent que estigui disposada a cooperar i treballar amb un mateix propòsit.

Crec que si tots treballen en un mateix projecte, recolzant-se mútuament, el temps invertit en una tasca és molt menor. El treball en equip és clau per a una empresa. I la confiança és l’ingredient bàsic del treball en equip. Si confies en el teu personal i ells en tu, és molt més fàcil assolir les metes i resoldre problemes.

Si una persona se sent part d’un equip, és més probable que sigui lleial a l’empresa. Això disminueix la rotació de personal i augmenta la motivació. Aquests sentiments compartits són imprescindibles perquè una persona se senti feliç professionalment i personalment.

Quan tens un equip on confies, mai contemples la soledat.

Pots compartir amb ells les teves idees, alegries i tristeses. Hauríem de procurar que en un equip de feina hi hagi bona comunicació i bones vibracions; ajudarà a fer més fàcil la feina entre tots.

Com que és molt important, sobretot ho dic per mi personalment, és important aprendre a confiar en altres, ja que la confiança s’ha de guanyar, no amb mentides, ni amb posar-se medalles, que no són de la persona, la qual les vol guanyar, sense sacrificis.

Aconseguir que una persona es guanyi la nostra confiança ens pot donar molts avantatges i alhora també disgustos.

La competició a la feina et fa millor, sempre fins i tot si el competidor no és de l’equip que guanya.