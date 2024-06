El surrealisme pop i l’art ‘lowbrow’ de Mark Ryden centren la nova mostra de la sala d’exposicions del Govern

La ministra Mònica Bonell inaugurant l’exposició (SFGA)

Aquest vespre de dimarts s’ha presentat a la sala d’exposicions del Govern la nova exposició de la temporada 2024, que se centra en l’obra de l’artista Mark Ryden, considerat el pare del moviment lowbrow i del qual es veuran peces que abracen tota la seva trajectòria, des dels inicis de creació de portades de discos fins a les seves obres més recents.

Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 3 de novembre, té com a objectiu acostar al públic andorrà, i en particular, al més jove, el surrealisme pop i l’art ‘lowbrow’, un moviment artístic underground que es va iniciar als anys vuitanta a Califòrnia. Aquest corrent artístic es caracteritza per la barreja d’elements de la cultura pop amb imatges extravagants i inquietants.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “un dels objectius del Ministeri–en aquest cas, a través del Departament de Promoció Cultural i de la Sala d’Exposicions del Govern– és portar a Andorra artistes i moviments que han sacsejat el panorama artístic i intel·lectual del seu moment”. Per aquest motiu, segons Bonell, la Sala d’exposicions del Govern “brinda l’oportunitat d’acostar al públic andorrà obres que, d’una altra manera, serien de difícil accés”, com és el cas de la mostra inaugurada aquest dimarts.

Mark Ryden (Estats Units, 1963), considerat “el rei del surrealisme pop”, retrata la realitat a través de mons fantàstics, en què barreja tècniques pictòriques tradicionals amb temàtica de la cultura popular, l’univers infantil i l’estètica victoriana. Al costat de la figura i l’obra de Ryden, aquesta exposició es complementa amb peces d’altres sis creadors destacats del ‘lowbrow’: Robert Williams (considerat el padrí del moviment), Todd Schorr, Marion Peck, Frank Kozik, EMEK i RK Sloane, a més d’una selecció exclusiva de la col·lecció d’art ‘lowbrow’ contemporani del metge i col·leccionista mexicà resident a Andorra, Salvador Lévaro. La mostra està dividida en 15 àmbits i compta amb més de 160 peces en exhibició. La comissària de l’exposició ha estat Antonella Montinaro, impulsora d’Arte Contemporáneo Gacma.

Al voltant de la mostra s’ha organitzat un programa d’activitats gratuïtes. Per a participar-hi i/o concertar una visita guiada cal contactar amb l’àrea d’Acció Cultural a través del correu acciocultural@govern.ad o el telèfon 880 677.





Programa d’activitats

Visites guiades a l’exposició de la sala del Govern: 11 de juliol, 8 d’agost, 5 de setembre i 3 d’octubre . En tots els casos a les 19.30 hores.





1 de juliol a les 19 hores

Reviu amb nosaltres la inscripció de la Vall del Madriu Perafita Claror a la llista del Patrimoni Mundial amb els seus protagonistes!

Taula rodona amb Joan Reguant, Imma Tor, Cristina Martí, Mechtild Rössler i Lídia Magallón.





13 de juliol. De 10 a 13 hores

Dibuix en context: un llibre d’artista.

Taller a càrrec de l’artista multidisciplinari portuguès i resident de Faber Andorra, Sérgio Leitão.





18 de juliol. 22 hores

Cinema a la fresca.

Projecció de la pel·lícula `La núvia cadàver’, de Tim Burton





25 de juliol. 20 hores

“La Cultura”.

Performance a càrrec d’Emma Regada i Lua Roca basada en l’obra original del reconegut duet espanyol de performance Los Torreznos.