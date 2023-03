El Superior confirma la condemna a Meritxell Mateu per corrupció i eleva la pena a dos anys i mig de presó condicional

La seu del Tribunal Constitucional. Foto: ARXIU

La defensa de Meritxell Mateu estudiarà si presenta un recurs d’empara al Tribunal Constitucional per vulneració de drets. L’ex consellera general demòcrata ha vist confirmada la sentència per corrupció al Tribunal Superior, que li ha augmentat la pena i li ha imposat 2 anys i mig de presó condicional i 20.000 euros de multa. Això sí, no haurà d’entrar al centre penitenciari com va reclamar la fiscalia.

El Superior també ha incrementat la condemna de l’ex conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel pel mateix delicte com a inductor. Serà d’un any i tres mesos de presó condicional i haurà d’abonar una multa de 30.000 euros.

La justícia considera provat que l’ex consellera general Meritxell Mateu va exercir tràfic d’influències entre el 2011 i el 2013 per a BPA. Mateu va lamentar en l’al·legat final que no entenia l’acarnissament que havia patit.