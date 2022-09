El Superior apuja la pena al conductor de l’atropellament mortal del 2020 a l’Avinguda Tarragona

L’autor de l’atropellament mortal que va tenir lloc la nit del 21 al 22 d’agost del 2020 a l’avinguda Tarragona haurà de complir cinc anys ferms de presó, un any més del que va sentenciar el Tribunal de Corts, que li havia imposat quatre anys ferms i un de condicional. La raó és que el Tribunal Superior ha estimat parcialment el recurs de la fiscalia i considera que no es pot aplicar l’eximent incomplet d’haver actuat atemorit pel comportament de la víctima.

Els fets es van produir arran d’una discussió de trànsit que va pujar de to i va costar la vida a un home de cinquanta anys. Inicialment la fiscalia li demanava setze anys de presó per assassinat, qualificació que finalment el Tribunal de Corts no va admetre i el va condemnar per homicidi dolós.

D’altra banda, el Superior ha confirmat la sentència contra un home per violar la filla de 14 anys amb el consentiment de la mare. En primera instància es va condemnar l’acusat a 9 anys de presó ferma i a la prohibició d’entrar en contacte amb la filla durant 12 anys. La mare va ser condemnada a 5 anys de presó condicional amb l’obligació de presentar-se al servei d’infància.