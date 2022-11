El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, visita la Seu i les Valls d’Aguilar

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat aquest matí de dilluns a la comarca de l’Alt Urgell on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i l’alcaldessa de les Valls d’Aguilar, Rosa Maria Fàbrega. Crespín també ha estat entrevistat a la ràdio municipal de la capital urgellenca, RàdioSeu.

En el decurs de la trobada amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Crespín ha traslladat al consistori els principals detalls dels diferents projectes anunciats les darreres setmanes pel Ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana referits a la millora de la Nacional 260. Es tracta de la licitació del contracte per a la redacció de l’estudi informatiu de millores a la carretera N-260 entre la Seu d’Urgell i Adrall amb un pressupost d’un milió d’euros i la licitació d’un contracte per a la millora del ferm d’aquesta carretera en un traçat de 10 quilometres en diversos trams de l’entorn del municipi de la Seu d’Urgell amb una inversió de 600.000 euros.

Crespín s’ha felicitat ‘pel gran interès que han despertat aquests dos projectes que seran cabdals en la millora de les comunicacions del Pirineu i de la mobilitat i seguretat vial en el municipi de la Seu i els seus entorns’. Segons ha detallat Crespín ‘des del Ministeri treballem en dos projectes a curt i mig termini: per una banda, la millora del ferm del traçat actual que executarem els propers mesos i, per l’altra, l’estudi de millores d’aquesta carretera que haurà de definir si s’opta per l’aprofitament del traçat actual o, per contra, es planteja una variant al seu traçat actual’.

Ambdós projectes coincideixen en un dels punts de la N-260 que suporta una elevada intensitat del trànsit, amb una mitjana diària de 15.000 vehicles i puntes estacionals del fins a 22.000 vehicles. ‘Inversions necessàries que van destinades a millorar la connectivitat de l’Alt Urgell i la mobilitat i la seguretat en la conducció dels usuaris’.

Finalment, el subdelegat ha volgut posar en valor ‘el compromís adquirit per part del Govern d’Espanya amb la millora de la N-260 com ho demostra el fet que en els últims mesos el MITMA ha licitat un total de quatre projectes per a la millora d’aquesta carretera al seu pas pels municipis de la Seu d’Urgell, Pobla de Segur i Soriguera que representaran una inversió de més de 54 milions d’euros. ‘Invertir en comunicacions representa invertir en progrés i desenvolupament dels nostres municipis del Pirineu’ ha conclòs Crespín.

El subdelegat ha finalitzat la visita a la comarca amb una reunió de treball amb l’alcaldessa de Vall d’Aguilar, Rosa Maria Fàbrega, amb qui ha compartit els principals temes d’interès d’aquest municipi.