El sisè i darrer seminari del cicle per a ONG a l’UdA se centra en l’emprenedoria social

La Universitat d’Andorra. Foto: Arxiu

Els propers 16 i 17 de maig tindrà lloc a la Universitat d’Andorra (UdA) el sisè i darrer seminari del cicle formatiu per a entitats sense ànim de lucre que tractarà sobre emprenedoria social. El curs serà impartit Marta Alberch Terrés, fundadora i directora d’Andtropia, empresa especialitzada en projectes amb impacte social.

Alberch és llicenciada en empresarials (UOC), en direcció i gestió d’ONG (ESADE) i màster en formació en drets i polítiques d’infància en l’àmbit local (Universidad Pablo de Olavide – Sevilla), entre altres formacions. Té més de 20 anys d’experiència al sector bancari i, posteriorment, ha estat 10 anys al capdavant del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef.

Marta Alberch estarà acompanyada per Luís López Catalán (en aquest cas, telemàticament), director d’Innovació, Dades i Tecnologia a UNICEF Espanya i professor de Didàctica i Organització educativa a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, i per Ester Rabassa, fundadora de l’empresa de disseny Jecom Disseny, que ha creat el projecte social Anissa, una línia de comunicació en la qual treballen conjuntament amb joves amb síndrome de Down i amb trastorns de l’espectre autista.

Durant les sis hores de formació (dimarts 16 i dimecres 17, de les 18 h a les 21 h), es definirà què és l’emprenedoria social, quins són els seus principis i com n’és el procés. A través del plantejament d’un repte, els participants del curs podran crear la seva pròpia idea d’empresa social. També coneixeran diferents exemples i models d’empreses innovadores socialment.

Les inscripcions, que es formalitzen a www.uda.ad, estan obertes fins aquest 7 de maig i el preu de la matrícula és de 30 euros.





Tota la informació sobre el cicle de seminaris està disponible per a ser consultada.