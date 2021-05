El Sipaag diu que ningú els ha presentat el pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) assegura que ningú s’ha posat en contacte amb l’organització per presentar-los la proposta d’acord per a un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions.

Des del Sipaag s’insisteix en la necessitat d’especificar amb quins sindicats s’ha parlat, ja que no existeix en l’actualitat cap plataforma o agrupació que permeti parlar de sindicats de forma genèrica, sinó que “cada sindicat és independent”, i que parlant amb un sindicat no es pot donar per informada la resta d’organitzacions de representació dels treballadors.

En aquest sentit, des del Sipaag s’apunta que el fet d’esmentar els sindicats de forma genèrica “és poc transparent i provoca confusió”, perquè els afiliats poden pensar que les mesures proposades han estat consensuades “i la majoria de les vegades no és així”.

Segons el Sipaag, en general hi ha molt poca representació sindical tant als organismes consultius com als de presa de decisions que inclouen agents representants de la classe treballadora, com és el cas del Consell Econòmic i Social, i en els pactes d’Estat caldria buscar la màxima participació i implicació de les treballadores i els treballadors del país.