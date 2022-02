El Sipaag comença la ronda de trobades amb els grups parlamentaris

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) ha començat avui, dilluns 7 de febrer, les trobades amb els grups parlamentaris per explicar quins punts vol millorar en el Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.

La primera reunió programada ha estat amb el Grup Parlamentari Liberal i dimarts, dia 8, hi ha prevista la trobada amb el Grup Parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents. Properament, el Sipaag té previst reunir-se amb el Grup Parlamentari Socialdemòcrata i el Grup Parlamentari Demòcrata, així com amb els representants de Ciutadans Compromesos i la consellera no adscrita, Carine Montaner.

Les condicions de representació sindical als comitès tècnics, els complements salarials, les condicions de jubilació, els criteris de provisió de places i les incompatibilitats formen part, entre altres qüestions, del contingut d’aquestes trobades.