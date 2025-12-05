El síndic defensa potenciar els parlaments i la democràcia enfront els reptes tecnològics actuals

Aquest divendres, 5 de desembre, té lloc al Congreso de los Diputados i al Senado, a Espanya, la reunió preparatòria del XII Fòrum Parlamentari Iberoamericà (FPI) que se celebrarà a Madrid la tardor de l’any 2026. L’objectiu d’aquesta reunió prèvia, és acordar els temes principals que centraran la 12a edició de l’FPI. En aquest sentit, els presidents i els caps de delegació dels països participants han coincidit a destacar la necessitat de disposar mecanismes per a fer front a la revolució tecnològica que suposa la intel·ligència artificial, així com, el repte d’enfortir la democràcia i el paper dels parlaments. Un altre dels punts que s’ha repetit al llarg de les intervencions ha estat el d’impulsar la col·laboració entre els territoris d’un espai iberoamericà que engloba 22 països amb gairebé 700 milions de persones.
En el seu discurs, el síndic general, Carles Ensenyat, ha posat de manifest la importància de fòrums com l’iberoamericà per a poder fer front “als problemes, sovint compartits, i impulsar la col·laboració entre els nostres parlaments”. També ha fet una crida perquè els parlaments “siguem àgils, però segurs, en la legislació que afecta els reptes de la societat actual”, especialment pel que fa a “la intel·ligència artificial que ens exigeix una resposta urgent, coordinada, però sobretot ètica i raonada”. En aquest sentit, ha subratllat que “la tecnologia ha de servir per a potenciar la transparència i l’ètica pública, i bastir ponts amb la societat civil”.
Pel que fa a les accions que cal dur a terme per a defensar i reforçar la democràcia davant els reptes actuals, Ensenyat ha remarcat que “cal garantir que el treball dels parlaments s’encamini a evitar la construcció d’una societat tecnofeudal”, per això, entre molts altres aspectes “cal obrir els parlaments a la ciutadania” perquè continuïn sent un referent i la representació democràtica de tota la societat.
Aquesta reunió preparatòria, com ha explicat Andrés Allamand, secretari general de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), serveix per iniciar l’elaboració d’informes que han de ser aprovats per dos terços dels països membres per tal d’elevar-los a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que se celebrarà l’any vinent. En el resum anunciat avui, Allamand ja ha avançat que els temes principals que s’inclouran en els informes previs versaran al voltant de la intel·ligència artificial, com fer la democràcia més participativa i potenciar la diplomàcia parlamentària.