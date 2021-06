El simulador d’esquí més innovador del món s’instal·larà a Andorra

L’Agència de viatges a la neu Esquiades.com i l’estació de la Massana, s’uneixen per oferir a tots els clients de Vallnord-Pal Arinsal una nova activitat poc vista arreu del món: el simulador d’esquí virtual Esquiades.com Vallnord-Pal Arinsal. L’activitat estarà disponible a partir del mes d’agost.

Aquesta temporada d’estiu, Vallnord-Pal Arinsal oferirà una nova activitat única al Sud d’Europa gràcies a una nova col·laboració amb Esquiades.com. L’Agència líder en viatges a la neu a Espanya s’uneix amb l‘estació de la Massana per portar a Andorra un dels simuladors d’esquí més avançats del món del fabricant nord-americà Skytechport, especialista en simuladors d’esquí.

Tot i tractar-se d’un simulador d’esquí professional que actualment utilitza el “US Ski Team“ per als seus entrenaments, aquesta nova activitat permetrà a esquiadors i snowboarders de tots els nivells, i fins i tot, sense experiència, gaudir d’una experiència única com són les sensacions de baixar per una pista de Copa del Món gràcies a la pantalla de 3m d’amplada x 2m d’alçada.

A més, l’activitat permet fer-se en qualsevol època de l’any donat que es trobarà a cobert a la zona de la Caubella de Pal. També està previst que s’hi instal·li una pantalla LED de gran mida a on es mostraran continguts dels dos partners i també indicacions sobre l’estat de pistes i informació rellevant sobre l’estació andorrana per facilitat el trànsit dels usuaris.

Aquest acord entre les dues entitats tindrà una vigència de quatre anys i l’objectiu d’ambdues parts és poder potenciar aquesta activitat durant tot l’any i oferir als clients l’experiència de la neu els 365 dies de l’any. Destacar que amb la idea de donar-lo a conèixer, les entitats realitzaran presentacions fora del territori andorrà i esdeveniments a ubicacions estratègiques de les principals capitals del territori nacional.

Aquesta acció conjunta té com a objectiu no només visibilitzar el sector de la neu durant tota la temporada sinó el de crear més afició i cultura de neu.

Esquiades.com és un dels principals turoperadors online d’Europa especialitzat en viatges i ofertes d’esquí que forma part del grup Viajes Para Ti S.L.U., el qual agrupa les webs esquiades.com, buscounchollo.com i amimir.com. Va néixer al 2002 anys amb l’objectiu de facilitar la compra de viatges a la neu i desmitificar allò que l’esquí era un esport elitista. És l’agència de viatges líder a Espanya i que no només ofereix viatges a la neu a milers de persones cada temporada d’esquí, sinó que s’ha consolidat com un referent per a aquells que volen conèixer informació relativa al sector de la neu com ara consultar l’estat de les pistes o donar una ullada a les càmeres web d’esquí.

L’experiència acumulada durant aquests anys en el sector de la neu i especialment a Andorra, es referma ara amb aquest acord amb Vallnord-Pal Arinsal per l’explotació d’aquesta nova activitat. Pròximament es convocarà una roda de premsa específica per oferir més detalls d’aquesta important novetat.