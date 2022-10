El Shinrin-Yoku o Bany de Bosc, la cura contra l’ansietat

El Shinrin-Yoku és una paraula japonesa que es tradueix literalment com “absorbir l’atmosfera del Bosc” i que s’ha utilitzat per a donar nom a una teràpia sorgida en els anys 1980 al país nipó que consisteix a desconnectar del món urbà i endinsar-se en el bosc amb l’objectiu de millorar la salut tant física com mental. La seva finalitat no és fer exercici físic, per la qual cosa no és necessari córrer ni tan sols fer senderisme.

Es tracta de caminar lentament, fusionar-se amb la naturalesa, parar atenció als sons que ens emet la terra: l’aigua dels rierols, el vent, el moviment de les fulles…es tracta d’escoltar atents, de tocar textures, de respirar aire fresc, d’observar el paisatge alhora que es medita i que es connecta amb el món i amb un mateix.

Són molts els beneficis que ens aporta aquesta tècnica si es realitza de manera constant:

Disminueix l’estrès i l’ansietat

Ens aporta felicitat

Millora l’insomni

Augmenta la capacitat de concentració

Redueix el ritme cardíac i el cortisol (causant de molts maldecaps i musculars)

Incrementa l’activitat intestinal

Augmenta el nivell de les cèl·lules NK (Natural Killers), és a dir, aquelles que serveixen per a combatre les malalties.

De fet, segons un estudi de la Chiba University, es va demostrar que els banys forestals havien reduït un 12% el cortisol, un 1,5% la tensió arterial i fins un 15% el risc d’infart entre les persones participants.