El Servei Municipal d’Esports de la Seu i EnduranceLab organitzen un cicle de xerrades sobre esport i salut

Cartell del cicle de xerrades sobre esport i salut a la Seu (Aj. la Seu)

‘Esport & Salut’ és un nou cicle de xerrades organitzades pel centre de medicina general i de l’esport EnduranceLab amb la col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que tindran lloc els dijous 18 d’abril, 16 de maig, 20 de juny i 18 de juliol, a la sala la Immaculada, a les vuit del vespre.

Cadascuna d’aquestes quatre xerrades aniran a càrrec de professionals d’aquest centre de medicina esportiva de la Seu d’Urgell. Així, la primera d’elles serà el dijous, 18 d’abril, sota el títol ‘Esport sí, però amb salut’, Berta Bassols, psicòloga i coach esportiva, i Lídia Puyals, metge general i de l’esport, explicaran què significa personalment l’esport, fins a on es vol arribar i com s’ha de fer.

El dijous, 16 de maig, la xerrada abordarà el tema de la nutrició per a l’esport, en la qual Neus Serracanta, dietista-nutricionista esportiva i clínica, explicarà què cal consumir abans, durant i després de l’activitat física.

La xerrada del dijous, 20 de juny, porta per títol ‘L’entrenament invisible’, i serà Laura Gracia, fisioterapeuta i osteòpata, juntament amb Lídia Puyals, metge general i de l’esport, les professionals que explicaran la importància dels dies de descans, la seva freqüència i què no s’ha de fer per a assolir un millor rendiment.

La quarta i darrera xerrada d’aquest cicle dedicat a esport i salut se celebrarà el dijous, 18 de juliol, amb el tema ‘Com preparar la temporada’ on s’abordarà tot allò que cal tenir en compte per a preparar-la, així com els objectius de resultat i realització (físic, tècnic, tàctic, psicològic, entre d’altres qüestions). Aquesta xerrada la impartiran conjuntament Berta Bassols, psicòloga i coach esportiva, Lídia Puyals, metge general i de l’esport, Laura Gracia, fisioterapeuta i osteòpata, i Neus Serracanta, dietista-nutricionista esportiva i clínica.

Val a dir que totes quatre xerrades són gratuïtes i d’entrada lliure.