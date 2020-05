El Servei d’Esports de la Seu d’Urgell demana a la Generalitat quan es podrà reprendre el ràfting

El regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha participat aquest dimarts en una reunió telemàtica convocada per la delegació territorial de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF) a Lleida. Aquesta reunió ha estat conduïda per Joan Segura, delegat territorial a Lleida de la SGEAF, i ha comptat amb la participació de Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.

En aquesta trobada telemàtica, una quarantena d’ajuntaments de la demarcació de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran han expressat les inquietuds dels municipis sobre el desconfinament del sector esportiu i han compartit idees per reactivar de manera conjunta la pràctica de l’activitat física i esport arreu del país. En concret, Carlos Guàrdia ha traslladat a la Generalitat la preocupació sobre quan i en quines condicions es podrà recuperar l’activitat d’esports d’aventura al Rafting Parc de la Seu d’Urgell.

La reunió també ha servit per traslladar al món local les reunions que la SGEAF està realitzant amb el teixit esportiu català en el marc de la Mesa Sectorial de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya per abordar els efectes de la crisi sanitària en el sector. “Volem arribar també als municipis, que sou el primer contacte que té la ciutadania amb l’administració, i per això hem volgut conèixer com esteu vivint aquesta situació excepcional”, ha manifestat Gerard Figueras.

Les principals preocupacions expressades pels ajuntaments han girat al voltant de l’obertura de les piscines -i la conseqüent contractació de socorristes-, la celebració dels campus esportius d’estiu, l’inici de la temporada d’esports d’aventura i activitats a l’aire lliure o la reobertura dels poliesportius. “L’activitat esportiva porta associada una activitat econòmica”, han defensat els representants locals, conscients, a més, del pes que té el turisme esportiu en l’economia de moltes poblacions i comarques.

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física s’ha mostrat comprensiu i receptiu als dubtes dels ajuntaments. Ha assegurat que la Generalitat és partidària de realitzar els campus, colònies i casals, majoritàriament destinats a infants i adolescents, pels beneficis que té per als joves i per a l’economia dels organitzadors, però ha deixat clar que “s’hauran de seguir les mesures específiques d’higiene i prevenció” que decretin les autoritats sanitàries. “Esperem que el Ministeri de Sanitat es pronuncií com més aviat millor i expliqui els protocols a seguir”, ha afirmat.

Gerard Figueras també s’ha mostrat confiat que la nova temporada esportiva en els àmbits federat, escolar i de grans esdeveniments podrà començar després de l’estiu, també amb les mesures sanitàries pertinents, seguint les fases del pla de desconfinament que la Generalitat està aplicant a partir de les instruccions que actualment venen donades des de l’Estat i de les recomanacions de l’executiu català en el marc del pla elaborat per la pròpia SGEAF fa tres setmanes.

Pel que fa al suport econòmic a entitats i administracions, el màxim responsable de l’esport català ha demanat als ajuntaments anar “alineats” en el destí i la priorització dels recursos que rebin dels diferents programes de subvencions per tal que “aquests ajuts es dirigeixin a l’enfortiment de l’esport base”.

Així mateix, Gerard Figueras ha recordat als ajuntaments les mesures impulsades per la SGEAF a través de diverses convocatòries de subvencions, que es mantenen i se’n flexibilitzen els criteris, i de línies de crèdit per oferir liquiditat, i els ha avançat que s’està treballant per ampliar la dotació de la convocatòria d’impacte, destinada a contribuir a la celebració d’esdeveniments esportius, encara que aquests no s’hagin pogut fer aquest any.

Amb la reunió d’avui, la SGEAF ha tancat la primera ronda de trobades amb els regidors d’Esports de totes les demarcacions de Catalunya per conèixer l’afectació en l’esport local de la pandèmia de la COVID-19, unes converses que es repetiran pròximament a mesura que avanci la fase de desescalada i el Govern executi noves mesures per ajudar a la reactivació del sector.