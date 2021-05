El Servei de Trobada Familiar es trasllada a un espai més ampli, a l’edifici Prada Casadet

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, –juntament amb la secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà, i el director del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé– ha inaugurat aquest dilluns al matí les noves instal·lacions del Servei de Trobada Familiar (STF), que s’ha traslladat a l’edifici Prada Casadet d’Andorra la Vella.

El STF va començar a funcionar el 2018 amb l’objectiu de disposar d’un recurs especialitzat destinat a atendre, prevenir i garantir la seguretat i execució de les visites entre infants i adolescents i algun membre de les seves famílies. Aquestes visites poden ser tutelades, supervisades o intercanvis dels infants amb els seus progenitors.

En els seus primers tres anys de funcionament, el servei ha estat ubicat al segon pis de l’edifici Clara Rabassa –on s’ubiquen els serveis d’Afers Socials–, però el creixement de casos i, especialment, la voluntat de proporcionar una atenció més adaptada ha portat el Ministeri ha fer el canvi de localització.

Filloy ha explicat que el nou emplaçament del Servei de Trobada Familiar és l’espai que fins ara ocupava l’Àrea de Joventut i Voluntariat, que, al seu torn, s’ha traslladat a la segona planta de l’edifici Clara Rabassa.

El ministre ha posat en relleu que les noves dependències del STF són un espai més agradable per satisfer les necessitats dels infants i adolescents, així com de les seves famílies. “Es dona una resposta encara millor i una assistència més personalitzada a totes les famílies que necessiten d’aquest recurs”, ha afirmat.

Entrant al detall, es destaca que a partir d’ara el Servei de Trobada Familiar disposarà de fins a 3 sales de visita (una específica per infants, una per adolescents i una tercera per realitzar els intercanvis), d’un petit office (per tal que les famílies puguin gaudir i compartir amb els infants la preparació d’un esmorzar o un berenar) i d’una terrassa de grans dimensions per poder realitzar activitats a l’aire lliure (adaptada als requeriments de seguretat necessaris).

Tal com ha recordat Jordi Olivé, durant el 2020 s’han atès 58 infants i adolescents, 19 dels quals corresponen a casos nous i la resta són expedients en seguiment d’anys anteriors. Pel que fa a la tipologia de les visites realitzades l’any passat; 412 són visites supervisades, 46 són intercanvis i 33 són visites tutelades.

El 2019 es van atendre 41 infants i adolescents, 23 dels quals corresponen a casos nous i la resta són expedients en seguiment d’anys anteriors. El 2018 van ser 31 els casos atesos, tots ells nous ja que aquell any es va posar en marxa el Servei de Trobada Familiar.

En els nous espais del STF també s’hi ha adaptat un vidre unidireccional per realitzar les declaracions dels adolescents en el marc del Procediment d’Actuació Immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI). Amb aquesta nova instal·lació es disposarà de dues sales adaptades a les edats i característiques dels infants i dels adolescents, i es podrà donar una millor atenció a aquestes proves preconstituïdes.

Víctor Filloy ha exposat que aquestes declaracions es realitzen en situacions de sospita de maltractament físic, abús o agressió sexual, mitjançant els psicòlegs forenses del ministeri, per poder avaluar, explorar i enregistrar els fets denunciats per reproduir posteriorment la declaració. Així s’evita la victimització secundària de l’infant o l’adolescent i es posa en pràctica la prova preconstituïda, aspecte que es recull a l’article 76 de la Llei 14/2019.

Aquesta mateixa llei recull que l’espai destinat a l’exploració ha de ser un entorn confortable i agradable per a l’infant o l’adolescent. Així, amb aquesta nova instal·lació el Ministeri disposarà de dues sales adaptades a les edats i característiques dels infants i dels adolescents; una sala infantil ubicada a l’edifici Clara Rabassa i una d’adolescents ubicada a aquesta nova instal·lació.

Durant l’any 2020, el psicòleg forense ha realitzat 7 expedients, dels quals 6 expedients són de presumptes abusos sexuals a menors i 1 expedient de presumpte episodi de maltractament físic.