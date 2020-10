El servei de televisió sobre fibra òptica s’interromprà una hora aquesta matinada

Andorra Telecom està realitzant intervencions per millorar la xarxa de televisió sobre fibra òptica, i és per aquest motiu que el servei es veurà interromput entre la 1 i les 2 hores d’aquesta propera matinada.

La parapública ha informat mitjançant un correu electrònic als usuaris de la incidència, en el que també destaca que malgrat no poder veure els diferents canals en directe, sí que es disposarà del contingut dels darrers set dies i del contingut a la carta. Així mateix, assegura que es podrà “seguir veient tots els canals en directe a través de Movistar+” en els dispositius. Per aquells que no siguin usuaris d’aquest servei, es poden demanar les credencials a l’Àrea de Client del web d’Andorra Telecom.

Un cop acabada la intervenció, els serveis funcionaran amb normalitat. Si no fos així, la parapública demana de contactar a través del telèfon 115 el dimecres al matí.