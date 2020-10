El Servei de Política Lingüística s’implica en la VII Viquimarató de la Llengua Catalana

El Servei de Política Lingüística del Govern s’implica en la setena edició de la Viquimarató de la Llengua Catalana, que per primera vegada comptarà amb la participació dels set territoris de parla catalana. L’edició d’enguany serà en línia, del 6 al 13 de novembre, i estarà dedicada als lingüistes catalans o que han estudiat la llengua catalana.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i l’Amical Wikimedia, organitzen durant la setmana del 6 al 13 de novembre la Viquimarató de la Llengua Catalana centrada en els lingüistes dels territoris de parla catalana. A causa de la pandèmia, l’edició d’enguany es desenvoluparà en línia i, a més, es modificarà la durada per passar de la Nit Digital d’anteriors edicions a una setmana sencera d’activitat a la xarxa, que es donarà a conèixer amb l’etiqueta #Viquillengua7x7.

Durant la setmana de la #Viquillengua7x7, diversos voluntaris ampliaran les entrades a la Viquipèdia dels principals lingüistes catalans. El repte que es planteja als viquipedistes i a tothom que hi vulgui participar és aconseguir crear o ampliar com a mínim 50 articles dels 70 lingüistes proposats (o d’altres amb perfil adequat per formar part de la Viquipèdia).

Es tractarà, doncs, de completar i millorar articles de la Viquipèdia en català que recullin informació sobre lingüistes que s’hagin dedicat a la llengua catalana, inclosos catalanòfils d’arreu del món. Alhora que es proposa la creació d’articles nous, per als lingüistes que no hi figuren, i la traducció de continguts existents a diferents llengües.

La novetat principal d’aquesta setena edició és que per primera vegada s’ha comptat amb la implicació dels set territoris on es parla català: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià. Això vol dir que, a banda del Govern d’Andorra, també es compta amb la col·laboració dels governs balear i valencià, a més de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, la Delegació del Govern a Itàlia a l’Alguer, la Universitat de Saragossa, i també l’Institut Ramon Llull, que s’hi suma a través de la Xarxa Llull.

L’esdeveniment és gratuït però cal apuntar-s’hi prèviament enviant un correu electrònic a coordinacio@wikimedia.cat. Si l’usuari ja té un compte a la Viquipèdia, es pot inscriure directament a aquesta llista.