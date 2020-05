El Servei de Política Lingüística reedita el llibret ‘Viure a Andorra’

La nova edició del llibret ‘Viure a Andorra. Català bàsic en imatges’ arriba als centres de català aquest proper dimarts 2 de juny. Aquest material conté diversos apartats amb fitxes d’il·lustracions sobre diversos àmbits de la vida quotidiana i el vocabulari corresponent, i un recull de frases d’ús corrent traduïdes al castellà, el portuguès, el francès i l’anglès.

El Servei de Política Lingüística ja en va fer la primera edició l’any 2006 adaptant el material Viure a Catalunya per tenir la versió andorrana, que incloïa dibuixos d’edificis emblemàtics com la Casa de la Vall, Sant Joan de Caselles o la Farga Rossell i lèxic de la nostra variant del català (padrins, tavelles, trumfes, carrota, redol, clípol, tupí, foc a terra, etc.).

En aquesta edició, el Servei ha tornat a revisar el vocabulari i hi ha afegit fitxes com ‘Aparells electrònics’, ‘El centre esportiu’ i ‘La gestió de residus’, amb noves il·lustracions de Montserrat Ginesta, autora dels dibuixos de les edicions anteriors. Altres fitxes s’han modificat i ara hi apareixen equipaments com la nova Seu de la Justícia o l’antic Hotel Rosaleda, que actualment és el Ministeri de Cultura.

Els llibrets es fan servir com a material pedagògic i es distribuiran a les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua, als centres de català –que tornaran a obrir el mateix dia 2 de juny després d’aquests mesos d’atenció telemàtica per la COVID-19– i als alumnes de formació bàsica d’adults.

El nou disseny de la coberta, la maquetació i la impressió de 3.000 exemplars es van encarregar a l’empresa Jecom Disseny, guanyadora del concurs públic.