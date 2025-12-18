El Servei de Permanències Mèdiques romandrà obert per Nadal per a garantir l’atenció primària mèdica a la ciutadania

El servei donarà cobertura del 25 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026 (SFGA)
Amb l’objectiu de garantir una cobertura adequada de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal, el Servei de Permanències Mèdiques donarà cobertura del 25 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026, com es va fer per primer cop l’any passat. Ampliant així l’obertura del servei els dies entre setmana 29, 30 i 31 de desembre i el 2 i 5 de gener, ja que habitualment dona servei durant els caps de setmana i dies festius nacionals.

El Ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) adopten un any més aquesta mesura extraordinària per a garantir una cobertura adequada de l’atenció primària i així assegurar la qualitat i disponibilitat de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal.

El Servei de Permanències Mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera, situat a l’Edifici de consultes externes del SAAS a l’antiga Clínica de Meritxell, per a prestar atenció mèdica continuada, disponible els caps de setmana i els festius nacionals. L’horari d’atenció és des de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores. Per a accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 871017, o bé, es pot accedir per derivació d’altres serveis assistencials (Servei d’Urgències, centres de salut, etc.).

