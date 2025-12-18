El Servei de Permanències Mèdiques romandrà obert per Nadal per a garantir l’atenció primària mèdica a la ciutadania

Amb l’objectiu de garantir una cobertura adequada de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal, el Servei de Permanències Mèdiques donarà cobertura del 25 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026, com es va fer per primer cop l’any passat. Ampliant així l’obertura del servei els dies entre setmana 29, 30 i 31 de desembre i el 2 i 5 de gener, ja que habitualment dona servei durant els caps de setmana i dies festius nacionals.
El Ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) adopten un any més aquesta mesura extraordinària per a garantir una cobertura adequada de l’atenció primària i així assegurar la qualitat i disponibilitat de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal.
El Servei de Permanències Mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera, situat a l’Edifici de consultes externes del SAAS a l’antiga Clínica de Meritxell, per a prestar atenció mèdica continuada, disponible els caps de setmana i els festius nacionals. L’horari d’atenció és des de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores. Per a accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 871017, o bé, es pot accedir per derivació d’altres serveis assistencials (Servei d’Urgències, centres de salut, etc.).