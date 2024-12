El Servei de Permanències Mèdiques, obert per Nadal per a garantir l’atenció primària mèdica a la ciutadania

Un professional sanitari (jcomp/Freepik)

Amb l’objectiu de garantir una cobertura adequada de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal, el Servei de Permanències Mèdiques amplia el servei i donarà cobertura del 25 de desembre al 6 de gener de 2025, a diferència del servei que dona habitualment, durant els caps de setmana i dies festius. El Ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) han adoptat aquesta mesura extraordinària per a garantir una cobertura adequada de l’atenció primària i, així, assegurar la qualitat i disponibilitat de l’atenció mèdica durant les festes nadalenques.

El Servei de Permanències Mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera, situat a l’Edifici de consultes externes del SAAS a l’antiga Clínica de Meritxell, per a prestar atenció mèdica continuada, disponible els caps de setmana i els festius nacionals. L’horari d’atenció és des de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores. Per a accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 871017, o bé, es pot accedir per derivació d’altres serveis assistencials (Servei d’Urgències, centres de salut, etc.).