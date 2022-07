El Servei de Meteorologia presenta una nova APP més intuïtiva

El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, juntament amb el tècnic del Servei meteorològic, Toni Molné, han presentat aquest dimarts la nova APP per a telèfons mòbils i tauletes que fan “més accessible i transparent tota la informació del servei per a la ciutadania”.

Així ho ha destacat Miquel, qui ha apuntat que aquesta nova aplicació ve a afegir-se a la resta de canals ja existents, com són les xarxes socials o la pàgina web, a través dels quals el servei fa arribar la informació a tota la població.

“Amb la nova actualització es pot consultar la previsió del temps d’Andorra d’una forma més intuïtiva i senzilla”, ha apuntat Miquel. El director de l’OECC ha indicat que l’App presentada aquest dimarts és una primera fase, del desenvolupament que s’incorporaran en els propers 2 anys, i que integraran informació i funcionalitat d’interès per al conjunt de la ciutadania.

Tal com han destacat durant la presentació, l’aplicació permet conèixer els detalls de la previsió diària, els avisos meteorològics, tota la informació de cada estació i el butlletí del perill d’allaus.

D’aquesta manera, la nova APP es divideix en diferents apartats per a fer de fàcil accés la informació. En la primera secció, denominada ‘Avui’, s’hi pot consultar la temperatura en temps real de les estacions que l’usuari hagi determinat com a preferides, una visió ràpida del temps previst i informació sobre el cel i l’atmosfera, com la qualitat de l’aire, la fase lunar i les hores de sortida i posta del sol.

A més, també es pot veure la tradicional secció de fotografies que tinguin a veure amb la meteorologia i els usuaris hi poden enviar les seves, tal com ha detallat Molné durant la presentació.

En l’apartat de ‘Previsió’ es pot consultar el pronòstic dels propers 9 dies, amb les temperatures màximes previstes, intensitats del vent, isotermes i la informació detallada descrita pels meteoròlegs. A més, es pot descarregar en format PDF la previsió per a aquells moments que no es disposi de connexió.

En el següent apartat d’‘Avisos meteorològics’ l’usuari pot consultar en tot moment les diferents alertes que emetí el servei per a les diferents zones del Principat, segons l’escala d’avisos internacional, per altes temperatures, precipitacions, vent o fenòmens tempestuosos, entre d’altres.

En la secció d’estacions, l’usuari pot consultar de forma detallada totes les dades que recullen les diferents estacions distribuïdes arreu del país, així com les que estan associades a cada parròquia. Les dades s’actualitzen cada 6 minuts situant-les en temps real. Així es pot informar sobre les condicions atmosfèriques detallades de la temperatura, la humitat, la velocitat i direcció del vent, la irradiació i la insolació.

En temporada de neu també s’hi podrà trobar la informació del gruix de neu i la temperatura de la superfície de la neu. A més, també hi ha una distribució de les estacions en vista sobre mapa.

Finalment, i només durant la temporada de neu, també es podrà consultar el Butlletí de Perill d’Allaus, l’estabilitat del mantell nival, la qualitat de la neu, així com els gruixos del mantell nival fora de les estacions d’esquí. També, es podrà accedir a una breu guia nivometeorològica amb informació d’interès sobre els protocols d’emergències. La informació també es podrà descarregar en format PDF.