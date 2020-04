El servei de guarda d’infants es posa en marxa amb una vintena de nens

El servei de guarda d’infants ja està en marxa. Una vintena de nens de tots els sistemes educatius s’han distribuït en diferents centres de l’Escola Andorrana. El servei, destinat a infants més grans de 3 anys i menors de 12, és ben diferent del de l’activitat escolar.

L’objectiu és donar resposta a aquelles famílies en les quals els progenitors treballen en sectors que tornen a obrir en la primera fase de represa de l’activitat econòmica i no poden absentar-se dels llocs de feina.

En aquest sentit, una de les mares, Sonia Chamosa, explica que “hauria d’haver treballat des d’un principi, ja que la meva empresa no ha tancat, però no podia perquè m’havia de fer càrrec del nen”. Malgrat que va demanar la prestació, assegura que prefereix anar a treballar.

Un altra de les mares, Natàlia Bubí, valora positivament aquesta iniciativa, ja que considera que “els nens necessiten estar amb altres nens“. A més també veu com un avantatge que puguin sortir de casa i no estiguin sempre amb les mateixes persones.

Guants, mascaretes, gel desinfectant i bates. La titular d’Educació, Ester Vilarrubla, va explicar que s’ha treballat amb el ministeri de Salut en un protocol de seguretat que inclou el material de protecció que han de dur els adults o el màxim d’alumnes que pot haver-hi per classe.

Pel que fa a les mesures, Chamosa comenta que “cada nen estarà apartat, els grans aniran amb mascaretes, els petits no caldrà, i s’han de canviar perquè la roba del carrer no entri a l’aula”. En aquest sentit Bubí es mostra confiada i creu que “si han fet això és perquè els nens no correran perill“.

Els infants de 4 i 5 anys no podran barrejar-se entre ells i no estaran en contacte amb els més grans.

El servei es pot dur a terme gràcies a la tasca de les col·laboradores educatives que fan un torn al matí i un altre a la tarda i s’encarreguen d’entretenir els usuaris.

Es preveu que els pròxims dies, a mesura que es vagin implementant les següents fases de reactivació econòmica, augmentin les sol·licituds per fer ús d’aquest servei.