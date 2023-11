El Serradells s’imposa en la jornada 7 i agafa aire

Partit d’handbol jugat a la pista dels Serradells (FAH / arxiu)

L’Handbol Club Serradells continua obrint camí amb una nova victòria a casa, enfrontant-se al quart classificat de la lliga, l’Handbol Sant Andreu C, en una intensa batalla que va mantenir als aficionats al voral dels seus seients. Ahir diumenge, en la 7a jornada de la lliga, els locals van emergir triomfants amb un resultat final de 20 a 17, reduint així la diferència amb els equips de la zona baixa, després dels 3 partits de penalització per una alineació indeguda.

El partit va començar amb un intercanvi de gols, on ambdós equips van lluitar amb determinació per a prendre la davantera. El porter visitant Rubén Casasin, va tenir un inici destacat, frustrant els intents del Serradells i contribuint a un lleuger avantatge a favor dels visitants a mitja primera part. Malgrat això, després d’un temps mort demanat per Martiño Piñeiro, els andorrans van aconseguir igualar les coses, arribant a la mitja part del partit amb un marcador de 9 a 9.

La segona meitat va veure un domini més marcat per part dels amfitrions, tot i els esforços constants del Sant Andreu per mantenir-se a prop. La destacada actuació del porter Jordi Gasset, la ferma defensa de l’equip i una precisa execució van ser claus per a obtenir la victòria final per 20 a 17.

Amb aquesta nova fita assolida, l’Handbol Club Serradells mira cap al futur amb optimisme. Tot i les dificultats i penalitzacions anteriors, l’equip està decidit a mantenir-se en el camí de la victòria. El proper repte portarà el conjunt andorrà a Berga, on buscarà allunyar-se encara més de la puntuació negativa després dels tres partits de penalització per alineació indeguda. L’equip espera seguir en aquesta línia i començar a sumar punts per a fugir de la zona baixa de la classificació.