El Serradells sap patir i suma una victòria de prestigi a la Verneda (24-26)

L’Handbol Club Serradells va demostrar maduresa i capacitat de sacrifici en la seva visita a la pista de l’Handbol Claret, on es va imposar per 24 a 26 en un partit molt treballat i disputat de principi a fi. Els de Pau Pérez van saber gestionar els moments de dificultat i van acabar emportant-se dos punts de gran valor en la lluita per la part alta de la classificació.
El duel va arrencar amb un Claret molt decidit en atac, imposant un ritme alt que li va permetre situar-se ràpidament amb tres gols d’avantatge. Lluny de descompondre’s, el Serradells va anar creixent amb el pas dels minuts gràcies a un treball defensiu cada cop més sòlid, que va evitar que els locals s’escapessin en el marcador. A poc a poc, els tricolors van anar retallant diferències fins arribar al descans amb un ajustat 14-13 favorable al conjunt barceloní.
A la represa, els andorrans van sortir amb una marxa més i van aconseguir capgirar el marcador amb una gran intensitat defensiva i transicions ràpides. El Claret, però, no va abaixar els braços i va tornar a igualar el partit, situant l’empat a 17 al minut 40. A partir d’aquí, diverses recuperacions de pilota van permetre als tricolors tornar a obrir una petita escletxa, liderats per un Albert Ciordia especialment inspirat, autor de 15 gols, que va ser determinant en el desenllaç de l’enfrontament.
Finalment, el Serradells va saber administrar els darrers minuts i va certificar una victòria merescuda per 24 a 26, que el situa a dos punts de la Salle Montcada, actual tercer classificat.
El pròxim compromís serà dissabte, als Serradells, davant del CE Tortosa, en l’última jornada de la primera volta. Els andorrans buscaran tancar aquesta fase del campionat amb una nova victòria i consolidar la seva posició en la zona alta de la taula.