Títol: El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Durada: 60

Gènere: Aventura, drama, fantasia

Creació: John D. Payne, Patrick McKay

Intèrprets: Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Robert Aramayo

Temporades: 2 Capítols: 8

Sinopsi:

La sèrie de televisió d’El Senyor dels Anells: Els Anells de Poder produïda per Amazon Studios narren les històries que van succeir abans dels esdeveniments de La Comunitat de l’Anell, la novel·la de JR Tolkien que va adaptar al cinema Peter Jackson en el que va ser el primer lliurament de la seva trilogia sobre la Terra Mitja i l’Anell Únic.

En aquesta ocasió, la ficció s’ambienta a la Segona Edat del Sol. Abraça des del ressorgiment de Sauron, passant per la creació dels Anells de Poder, la guerra dels Elfs contra Sauron i acabant amb la seva derrota, on perd l’Anell Únic .

La història s’ambienta, així, en una era on els regnes van aconseguir una gran glòria i van caure, alhora, a la ruïna. També on van ser forjats grans poders i on l’esperança penjava dels fils més fins. Tot passant per les profunditats més fosques de les Muntanyes Ennuvolades, a l’impressionant regió insular de Númenor o la capital èlfica de Lindon.