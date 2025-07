El “Seminari de recerca” de l’UdA celebra els 10 anys de l’Escola Internacional de Doctorat

El XVII Seminari de recerca (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres, 4 de juliol, el seu XVII Seminari de recerca, que ha aplegat una cinquantena de persones investigadores a la sala d’actes de Prada Casadet, a Andorra la Vella. Sota el lema “La recerca de l’UdA més enllà de les nostres fronteres”, el Seminari de recerca s’ha dedicat enguany a destacar la importància de la col·laboració internacional en l’àmbit de la investigació per a una universitat petita com l’UdA.

La xerrada “10 anys de l’Escola Internacional de Doctorat” ha estat, tanmateix, la protagonista, ja que s’hi ha repassat el camí recorregut des de la creació d’aquest centre, l’octubre de 2015, destacant-ne la mobilitat internacional (estades de recerca), els ajuts de recerca concedits, i sobretot, les 30 tesis doctorals ja defensades fins avui. Actualment hi ha 21 persones doctorandes matriculades, i de cara al curs vinent, hi ha 40 persones més que opten a iniciar el programa de Doctorat. S’ha destacat que més del 70% de les tesis defensades, fins ara, ho han estat en català, molt per sobre del 18% de mitjana al conjunt de la Xarxa Vives d’universitats de territoris de parla catalana.

El Seminari de recerca també ha servit d’acte de presentació del recentment creat Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea, un think tank que acollirà personal investigador nacional i internacional, i del nou Institut Universitari de Recerca en Salut, que incorporarà el Laboratori Nacional d’Epidemiologia.

La trobada ha finalitzat amb el lliurament del premi del concurs “El millor pòster científic”, un cop feta pública la deliberació del jurat. El pòster guanyador, titulat “El pensament crític és tot el que necessites”, analitza la credulitat dels estudiants davant la lectura d’uns textos generats amb IA.

Des del curs 2008-2009, l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra organitza cada any un seminari de recerca. L’objectiu fonamental d’aquests seminaris és la creació d’un fòrum permanent on els diferents grups i doctorands poden explicar, de manera divulgativa, el seu treball i objectius i el personal no investigador pot conèixer els diferents àmbits en què es treballa a la Universitat. Aquests seminaris estan destinats al personal investigador, al personal docent, a l’estudiantat amb interès per la recerca i al públic en general que vulgui conèixer els àmbits de recerca de la Universitat.