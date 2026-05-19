El SEM desplega 45 ambulàncies noves a l’Alt Pirineu en l’inici del nou model de transport sanitari

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) inicia aquesta mitjanit, 20 de maig, el desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari a l’Alt Pirineu. La implantació del nou concurs suposa un salt qualitatiu molt important per al territori orientat a millorar l’atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutadania.
El desplegament comporta una inversió de més de 75,6 milions d’euros per als pròxims cinc anys, més de 2 milions d’euros addicionals respecte a l’anterior concurs, que a més tenia una durada de deu anys. Aquesta inversió permet augmentar i renovar totes les ambulàncies del territori, passant de 38 a 45 unitats, un increment del 18,4%.
Pel que fa al transport sanitari urgent, el nou model incrementa, a més, les hores de servei fins a les 133.648 hores anuals, gairebé 9.550 hores més que en el contracte anterior. Aquest augment permet reforçar la cobertura assistencial en un territori marcat per la dispersió geogràfica, l’orografia de muntanya i l’elevada estacionalitat de la demanda.
En aquest sentit, es reforcen especialment zones com el Pallars Sobirà, la Vall de Boí, Bellver de Cerdanya o l’àrea entre l’Alt Urgell i la Cerdanya. Entre les principals millores destaca l’ampliació de la cobertura horària de les ambulàncies de Sort, que passen de 8 a 24 hores, i de Bellver de Cerdanya, que amplia el servei de 12 a 16 hores diàries. Addicionalment, es preveu una bossa de 3.320 hores més per a situacions extraordinàries en què calgui activar reforços.
A més, s’incorpora una nova ambulància de reforç a la Vall de Boí durant les temporades d’hivern i estiu, coincidint amb els períodes de màxima activitat turística i assistencial. També es creen nous punts d’espera estratègics, com el de Martinet i Montellà, per a millorar la gestió dinàmica dels recursos i reforçar la cobertura territorial. L’empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC) serà l’encarregada de gestionar el servei al territori en aquesta nova etapa.
Amb una inversió de prop de 2.000 milions d’euros al conjunt de Catalunya, es tracta de la licitació pública més gran per als pròxims cinc anys de la Generalitat de Catalunya. La posada en marxa del nou contracte comporta un salt qualitatiu en recursos que permetrà incrementar la cobertura territorial i millorar l’atenció a la ciutadania arreu del país.
Més ambulàncies, més cobertura i noves funcionalitats
El desplegament del nou concurs comporta la renovació de totes les ambulàncies de Catalunya. Més de 1.600 nous vehicles de transport sanitari urgent i no urgent, gairebé 300 més que en l’anterior contracte, s’incorporaran de manera esglaonada al territori.
Addicionalment, amb el nou concurs es creen 3 noves tipologies d’unitats, un total de 73 distribuïdes arreu del territori, 7 d’elles a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu, amb l’objectiu de donar suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent, donant resposta a necessitats assistencials específiques i millorant l’eficiència del sistema.
Entre aquestes, hi ha les 4 ambulàncies polivalents, que donaran suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent en serveis de baixa complexitat i en el trasllat de pacients de més de 170 kg o necessitats especials del territori. Aquestes ambulàncies estaran ubicades a Tremp, la Seu d’Urgell, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça.
També s’incorpora 1 nova unitat de Suport Logístic Sanitari (SLS), destinada a donar suport en incidents amb múltiples afectats, grans emergències o serveis de llarga durada, així com al trasllat de professionals de psicologia d’emergències.
A més, es despleguen 2 ambulàncies llançadora 100% elèctriques per a realitzar trasllats de curta distància entre hospitals i centres sanitaris, especialment a la Seu d’Urgell i la Cerdanya.
Distribució estratègica dels recursos basada en evidència científica
El nou model es basa en una planificació fonamentada en criteris tècnics i científics treballats pel SEM conjuntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
A partir de l’anàlisi de l’activitat assistencial registrada durant els darrers anys, les dades demogràfiques, la dispersió poblacional i les característiques orogràfiques del territori, s’ha desenvolupat un model de distribució dels recursos que permet garantir temps de resposta més eficients i una millor cobertura territorial.
Aquest estudi ha permès identificar zones amb increments significatius d’activitat i reforçar-ne la cobertura amb nous recursos o ampliacions horàries, així com establir punts d’espera estratègics que faciliten la gestió dinàmica de les ambulàncies segons les necessitats assistencials de cada moment.
El nou model també garanteix una millor doble cobertura en situacions de simultaneïtat de serveis i una resposta més equitativa en un territori especialment complex des del punt de vista geogràfic i de mobilitat.
Innovació tecnològica per a avançar el diagnòstic
Una de les principals novetats és la incorporació de tecnologia sanitària avançada a les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l’emergència.
Així, a les noves ambulàncies del transport sanitari urgent es podran realitzar, entre d’altres, ecografies i analítica de sang amb un resultat immediat. Això permetrà iniciar alguns tractaments de manera precoç abans de l’arribada al centre sanitari, així com decidir el destí hospitalari més adequat segons la gravetat del pacient.
A més, totes les unitats disposaran de detectors individuals de monòxid de carboni per a cada professional i nous sistemes de radiocomunicació portàtils, incrementant la seguretat dels equips assistencials i dels pacients durant les actuacions.
Nova imatge de les ambulàncies
El nou model incorpora també una renovació integral de la imatge de les ambulàncies, orientada a millorar la visibilitat i la seguretat. Les noves unitats adoptaran el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació d’alta visibilitat que permet identificar els vehicles d’emergència fins a 500 metres de distància i els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d’emergències de la Generalitat.
A més, s’hi incorporen nous elements reflectants i luminescents a tota la carrosseria, així com una senyalització posterior amb forma de V invertida que reforça la detecció del vehicle en situacions d’assistència a la via pública. El conjunt de millores es completa amb nous sistemes d’il·luminació perimetral i frontal, que garanteixen la visibilitat en qualsevol condició, i amb dispositius específics per a reduir riscos en la conducció, com els espantalls d’animals.
Aquest canvi d’imatge representa un avenç en seguretat tant per als professionals sanitaris com per a la resta d’usuaris de la via, i contribueix a una circulació més segura i eficient de les unitats en servei.
L’activitat del SEM a l’Alt Pirineu
La Regió de l’Alt Pirineu és un dels territoris més complexos des del punt de vista assistencial, amb una població dispersa, nombrosos nuclis petits de muntanya i importants variacions estacionals derivades de l’activitat turística.
El nou desplegament permet adaptar els recursos a aquesta realitat territorial, reforçant la capacitat de resposta davant situacions d’urgència i emergència i millorant la coordinació operativa entre els diferents dispositius assistencials.
Durant l’any 2025, el SEM va gestionar un total de 19.304 incidents sanitaris a l’Alt Pirineu. D’aquests, poc més de la meitat, 9.774, van requerir la mobilització de recursos assistencials, mentre que 9.530 es van resoldre sense necessitat de mobilitzar unitats al territori. L’activitat global del SEM al territori també va incloure més de 13.400 consultes rebudes i ateses a la Central de Coordinació Sanitària.
A tota Catalunya, el SEM va gestionar prop de 2,8 milions d’alertes sanitàries, que es van traduir en més de 2,1 milions d’incidents. D’aquests, el 52% es van resoldre sense necessitat de mobilitzar recursos, mentre que el 48% restant va requerir l’activació de dispositius assistencials. De mitjana, el sistema atén 7.600 alertes diàries i gestiona prop de 6.000 incidents al dia.
Amb aquest desplegament, Catalunya disposarà d’un sistema de transport sanitari més modern, eficient i adaptat a les necessitats actuals, orientat a oferir una atenció més moderna, de més qualitat i preparada per a atendre tota la ciutadania del país.