El SEM adjudica el concurs de transport sanitari de Catalunya per als propers 5 anys. El TSC farà l’Alt Pirineu

Una ambulància de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya (Foto: TSC)

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha adjudicat el concurs del transport sanitari de Catalunya que donarà servei en el període 2025-2030. Amb un pressupost de 1.970M€, amb una durada de 5 anys, el concurs inclou el transport sanitari urgent (TSU) i el no urgent (TSNU), generant noves sinèrgies i una millora de l’eficiència. A l’Alt Pirineu, el servei s’ha adjudicat a Transport Sanitari de Catalunya (TSC), SLU.

Un cop arribat el procés final de la licitació, que va començar a finals de 2023 i en el qual la qualitat ha significat un 70% de la valoració i la part econòmica un 30%, ara les empreses millor classificades en cadascun dels lots han aportat tota la documentació que acredita la seva solvència econòmica, més tota aquella documentació necessària d’acord a allò previst en els plecs de la licitació.

Un cop analitzada i verificada aquesta documentació, el SEM ha adjudicat el concurs públic a les empreses que varen assolir la màxima puntuació en cadascun dels lots, a excepció de Catalunya Central, on s’ha aplicat el criteri de limitació d’un màxim de 3 lots per adjudicatari.





Els lots queden adjudicats, per aquest ordre, de la següent manera:

Lot Empresa adjudicatària 8 Àmbit Metropolità Barcelonès Nord UTE La Pau – Direxis Salud 9 Barcelona Ciutat UTE Transport Sanitari de Barcelona 7 Àmbit Metropolità Barcelonès Sud FALCK Servicios Sanitarios, SLU 5 Girona – Alt Maresme FALCK Servicios Sanitarios, SLU 3 Camp de Tarragona Ivemon Ambulancias EGARA, SL 10 Penedès FALCK Servicios Sanitarios, SLU 6 Catalunya Central Transport Sanitari de Catalunya, SLU * 4 Terres de l’Ebre SANIR Movilidad Sanitaria, SL 2 Lleida Ivemon Ambulancias EGARA, SL 1 Alt Pirineu Transport Sanitari de Catalunya, SLU * En aquest Lot (6), s’ha aplicat el criteri de limitació de lots per adjudicatari.

En el cas del lot de Catalunya Central, la màxima puntuació la va obtenir l’empresa FALCK Servicios Sanitarios, SLU. Al ja haver obtingut l’adjudicació de 3 lots anteriorment (l’Àmbit Metropolità del Barcelonès Sud, Girona – Alt Maresme i el Penedès), s’ha aplicat la limitació esmentada. Aquest fet ha suposat que el lot de Catalunya Central ha passat a adjudicar-se a la següent empresa amb millor puntuació, essent aquesta Transport Sanitari de Catalunya, SLU.

En aquest concurs públic s’han presentat un total de 12 empreses i hi ha hagut concurrència a tots els lots, havent-s’hi presentat totes les empreses que actualment tenen contracte amb el SEM.

Un cop adjudicat aquest concurs, ara s’obre un període de 15 dies hàbils en què les empreses poden presentar recursos davant el Tribunal Català de la Contractació Pública. Si es presentés cap recurs, el Tribunal suspendria cautelarment l’adjudicació fins a la seva resolució. En cas que la resolució sigui negativa al recurs presentat, es procediria a la signatura del contracte d’adjudicació.





Principals millores del concurs de Transport Sanitari

Aquesta oferta de contractació pública està basada en informes tècnics que s’han estat treballant al SEM durant 3 anys, que inclouen les necessitats canviants dels pacients i del Sistema de Salut, juntament amb una nova eina que s’ha creat en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (l’ICGC). Es tracta d’un mapa interactiu i dinàmic que ha estat crucial en la presa de decisions, i que integra tant criteris tècnics desenvolupats pel SEM i les dades d’actuacions realitzades a Catalunya des de 2016, com dades demogràfiques i orogràfiques del territori, entre d’altres.

Aquesta eina permet determinar les posicions òptimes per a les ambulàncies alhora que ajuda a decidir on reubicar o posicionar una nova ambulància al territori, per a reduir el temps de resposta en situacions d’emergència i garantir una millor cobertura de la zona.

El resultat és l’increment en 46 ambulàncies de transport sanitari urgent (TSU), arribant a les 445 contractades en aquesta licitació. També s’hi inclou la contractació de quasi 311.000 hores més, el que permetrà una major cobertura, i el nombre de professionals s’incrementa en prop de 380 Tècnics/ques en Emergències Sanitàries (TES) més.

Així que es posi en marxa, Catalunya gaudirà d’una atenció sanitària de major qualitat, més flexible, eficient i integrada amb la resta del Sistema de Salut.

Pel que fa al transport sanitari no urgent (TSNU), s’incorporen vehicles amb noves funcionalitats, així com una imatge específica tant en vehicles exclusius com en uniformitat per a tots els professionals de TSNU.

També s’incorporen millores en els espais de treball i de recuperació dels professionals i millores tecnològiques que augmenten la seguretat i connectivitat en l’assistència, el que revertirà en una millora en l’atenció al pacient.

S’introdueixen millores socials i laborals dirigides als professionals. S’aposta per la formació i el desenvolupament professional i es fomenta la conciliació, la igualtat i la inclusió de la dona.