El segon rebrot de Covid-19 encara la part final amb 107 nous casos

La situació epidemiològica està controlada, però fràgil. Així l’ha descrit l’Executiu que afirma que s’encara la part final d’aquest rebrot.

Andorra continua tenint una de les incidències acumulades per 100.000 habitants més alta del món, però, alhora, s’estabilitzen els nous contagis diaris i la taxa de reproducció, que continua disminuint lentament.

Si en la darrera actualització se situava a 1,01, avui és de 1,03. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que la corba epidemiològica s’aplana.

La xifres d’afectats per la Covid-19 sumen 107 casos nous respecte aquest dimarts, que situen la xifra d’actius en 1.302, vuit menys que ahir. Des de l’inici de la pandèmia, el nombre total d’afectats és de 4.517 persones –3.660 corresponen a la segona onada–.

Per segon dia consecutiu no s’ha hagut de lamentar cap nova defunció i, per tanto, les morts on la causa ha estat la Covid-19 es mantenen en 72.

Pel que fa a la situació a l’hospital, en les darreres hores hi ha hagut una alta, pel que hi ha 33 persones ingressades a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 7 dels quals requereixen ventilació mecànica. D’altra banda, a la planta COVID-19 habilitada a El Cedre també disminueixen el nombre de persones després de les tres altres i, per tant, hi ha 21 residents, tots del mateix centre sociosanitari.