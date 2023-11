El segon quart condemna l’Andorra davant el Manresa (86-90)

El BC Andorra ha perdut de 4 punts, a casa, davant del Manresa (acb Photo / D. Catalán)

Segona derrota consecutiva a la lliga ACB d’un BC Andorra (86 a 90) que veu com ara li venen 3 partits seguits fora de casa (Granada, Madrid, Girona), gens fàcils. El matx entre andorrans i el Baxi Manresa, al Pavelló del Govern, ha començat amb un ritme molt alt per part dels dos equips. Però, les 7 pilotes perdudes durant el primer quart pels de Natxo Lezkano han estat decisives per a que els manresans marxessin, a la fi del primer quart, amb dos punts per davant en el marcador (23-25).

Al segon quart, els tricolors s’han col·lapsat en atac, amb moltes dificultats per a trobar situacions còmodes en atac, només han fet 12 punts en aquest segon quart pels 24 que ha fet l’equip de Pedro Martínez amb uns grans Dani Pérez i Devin Robinson, per a arribar amb un 35-49 al descans.

A la represa, una inesperada defensa zonal 3-2 plantejada per Natxo Lezkano ha complicat, i molt, les coses en atac per als manresans i, un BC Andorra comandat per un gran Tyson Pérez s’ha apropat fins als 5 punts de diferència a la fi del tercer quart (59-64).

Al quart i últim període, un major encert des de la línia de 3 dels manresans, amb un encertat Brandon Taylor, ha decantat el partit a favor dels visitants per només 4 punts de diferència 86-90.





Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (22), Markel Starks (5), Tobias Borg (11), Stan Okoye (10), Marin Maric (13), Mihajlo Andric (4), Jean Montero (6), Juan Rubio (3), Jerrick Harding (8), Felipe dos Anjos (4), Adam Somogyi (0).

Anotadors del Baxi Manresa: Brancou Badio (15), Devin Robinson (19), Brandon Taylor (14), Moussa Sagnia (0), Martinas Geben (2), Travante Williams (5), Marcis Steinbergs (12), L. Coulibaly (2), Elias Valtonen (7), Pierre Oriola (2), Dani Pérez (12).