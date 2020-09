El sector turístic del Pirineu tanca un estiu “millor del que s’esperava”

El sector turístic del Pirineu ha tancat una temporada d’estiu “millor del que s’esperava”, tenint en compte la crisi de la COVID-19. De fet, al mes d’agost s’han superat les previsions i inclús les xifres són millors que les de l’any passat. Durant aquest mes molts allotjaments de muntanya han fregat la plena ocupació, mentre les cases rurals de la demarcació de Lleida s’han situat al voltant del 80%. Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida han indicat que la caiguda del turista internacional ha estat assimilada per l’auge del turista català, que enguany ha optat per destinacions tranquil·les amb la natura com a principal protagonista.

El cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha qualificat la temporada d’estiu de “realment atípica” i ha dit que al començament d’aquesta les previsions eren molts dolentes. “Finalment la temporada ha anat molt bé”, ha indicat Alegre, que ha afegit que l’agost ha estat “millor del que pensàvem”, mentre al juliol l’ocupació s’ha situat deu punts per sota respecte el mateix període de l’any anterior, que segons recorda el responsable de promoció, “va ser un bon juliol”.

Pel que fa l’agost, Alegre ha indicat que l’ocupació hotelera les comarques del Pirineu s’ha situat per sobre del 90% i molts establiments han fregat la plena ocupació. A les comarques de la demarcació de Lleida, els allotjaments rurals han tingut una ocupació del 80%. A aquestes xifres s’hi sumen les de turisme actiu que, segons Alegre, han anat en “paral·lel”. De fet, Alegre assegura que al mes d’agost s’han superat les previsions i que inclús s’han arribat a millorar les de l’any passat, tant pel que fa allotjaments com activitats de turisme actiu.

Així mateix, Alegre ha dit que també es preveu una primera quinzena de setembre molt bona que podria, inclús, superar les xifres de la temporada passada. Tot les bones previsions, Juli Alegre remarca que el sector ve d’un any en què ha patit moltes pèrdues per la crisi del coronavirus.

Més turisme interior i la natura com a principal reclam

El cap de promoció del Patronat de Turisme ha indicat que la natura, així com les activitats que l’envolten i la gastronomia, són els productes “més desitjats” pels turistes que aquest estiu han visitat el Pirineu. De fet, considera que aquestes vacances la gent ha buscat un cert “distanciament social” i ha anat a la “recerca de la natura”.

Així mateix, ha afegit que aquests turistes han optat per fer estades més llargues. Segons Alegre, això es deu a la “por” que tenen algunes persones a canviar d’establiment pel coronavirus. Així mateix, també ha parlat de l’arribada de turistes que feia temps que no venien al territori i també de nous. “Això ens genera l’oportunitat de mostrar la nostra oferta i fidelitzar a aquests clients de cara futures temporades“, ha explicat.

El sector donava per perdut el turisme internacional de cara l’estiu. Una previsió que s’ha complert encara que la caiguda ha estat “assimilada” per l’increment del turista català. “Això ha fet que no només haguem cobert la caiguda sinó que s’han superat les previsions”, ha indicat Alegre.