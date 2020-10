El sector turístic del Pirineu tanca l’estiu amb més viatgers i pernoctacions que el 2019

L’Alt Pirineu i Aran ha tancat la temporada d’estiu superant les expectatives inicials d’ocupació gràcies al turisme de proximitat. Segons les dades de l’INE de juliol i agost –no s’inclouen les de setembre-, un total de 220.167 viatgers han visitat el Pirineu i el Prepirineu de la demarcació de Lleida, un 9,5% més que els mateixos mesos del 2019, mentre les pernoctacions han assolit un nou rècord, amb 725.000, un 15,2% més que l’any passat. En canvi, el conjunt del territori lleidatà ha patit un retrocés del 21% en el nombre de viatgers i d’un 10% en el de pernoctacions com a resultat de la davallada que ha tingut el sector de l’hoteleria a la zona de la plana a i la ciutat de Lleida durant el mes de juliol, coincidint amb el confinament del Segrià.

La xifra de viatgers s’ha situat en 220.167 i les pernoctacions han assolit les 725.000, respecte als 201.129 viatgers i 629.178 pernoctacions de l’any passat. Els principals creixements els han experimentat el turisme rural amb un 44% més de pernoctacions, els càmpings amb un 23%, l’hoteleria amb un 3,5% i els apartaments turístics, amb un 1%. Aquest bon comportament turístic s’ha mantingut també durant el mes de setembre, amb uns nivells d’ocupació que han arribat a assolir el 80% segons el tipus d’allotjament turístic durant els ponts festius de l’11 de setembre i per les Festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona, segons assenyalen des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

En canvi, en les dades del conjunt de la demarcació de Lleida s’aprecia una davallada en relació amb l’any passat pel resultat dels establiments d’hoteleria durant el mes de juliol a causa del confinament que van patir Lleida i sis municipis del Segrià. El sector hoteler ha experimentat una davallada al conjunt del territori d’un 30% quant al nombre de pernoctacions, i d’un 35% en la xifra de viatgers.

Turisme rural

El turisme rural, en canvi, ha mantingut un bon comportament al conjunt de la demarcació, tant a les comarques de la plana com a les del Pirineu, amb un increment d’un 46 % de pernoctacions respecte a l’any passat. Els càmpings i els apartaments turístics també han tancat la temporada al conjunt del territori amb uns resultats superiors als de l’estiu de l’any passat. Aquests allotjaments han incrementat les pernoctacions un 10% i els càmpings, un 7 %.

El nombre total de viatgers i de pernoctacions durant els mesos de juliol i agost al conjunt de la demarcació de Lleida han estat de 271.737 viatgers i 885.862 pernoctacions, davant els 344.956 visitants i les 982.832 estades de l’any passat, cosa que representa un descens d’un 21% en el nombre de viatgers i d’un 9,8% en el de pernoctacions, segons les dades de l’INE.

Caiguda del turisme estranger

El turisme estranger ha patit un gran descens aquest estiu com a conseqüència de la pandèmia i les restriccions de mobilitat per causes sanitàries. Els establiments d’allotjament turístic de la zona del Pirineu han vist reduïdes el nombre de pernoctacions de turistes estrangers en un 57%, mentre que al conjunt de la demarcació la davallada ha arribat fins al 72% per les restriccions i el confinament que va patir la comarca del Segrià al juliol. El nombre de turistes estrangers que ha rebut la demarcació de Lleida durant aquests dos mesos d’estiu ha estat 16.490, els quals van fer 39.447 pernoctacions, davant els 59.171 que van venir l’any passat i van generar 145.614 estades.

Segons els representants del sector de l’hostaleria (hotels, càmpings i establiments rurals) de la demarcació de Lleida, la clientela de proximitat ha estat “fonamental” per salvar una temporada estiuenca que es preveia molt complicada i incerta per la COVID-19. El sector encara ja la recta final de la temporada -que clourà oficialment el 15 d’octubre- amb uns resultats “millors dels esperats” a començaments d’estiu, quan la crisi sanitària feia preveure un any molt dolent. El període comprès entre mitjan juliol i la segona setmana de setembre ha estat especialment bo, tot i que matisen que l’ocupació al Pirineu i el Prepirineu ha estat superior a la de la plana de Lleida.

Sentiment “agredolç”

La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, ha valorat de forma “molt satisfactòria” els resultats obtinguts al conjunt del Pirineu aquest estiu, com també en el turisme rural i càmpings de tota la demarcació, però ha expressat que es tracta d’un sentiment “agredolç”.

“D’una banda, els resultats al Pirineu han estat bons, però l’hoteleria i la restauració a la plana s’han vist molt perjudicades aquest estiu”, ha indicat. A més, “a la zona del Pirineu la temporada d’esquí va haver de tancar la campanya com a conseqüència de la pandèmia, tampoc es va poder gaudir de la Setmana Santa i també s’ha perdut tota la temporada de primavera”, ha remarcat Pujol. Tot i els resultats positius al Pirineu i Prepirineu i en els sectors del turisme rural i càmpings, “tot allò que s’ha perdut turísticament parlant no es podrà recuperar”, ha manifestat.