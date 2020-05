El sector turístic del Pirineu defineix les línies d’actuació davant la crisi de la COVID-19

La Generalitat de Catalunya està centrant els seus esforços en elaborar protocols ben definits per garantir un funcionament “eficaç i sanitàriament segur” del sector turístic davant la crisi generada per la COVID-19. Aquesta és una de les actuacions que desenvolupa actualment el Govern català en l’àmbit turístic, segons ha explicat aquest dijous la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en el transcurs d’una trobada virtual amb representants del sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida. En la trobada virtual, organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, també hi han participat el director general de Turisme, Octavi Bono, i el director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha afirmat que la corporació posa tots els recursos possibles per ajudar el sector i per aconseguir una “campanya que, encara que no sigui normal, sigui tan efectiva com es pugui”. Després de remarcar el paper de mitjancer de la Diputació de Lleida, a través del Patronat, entre els oferents de propostes turístiques i el públic, Talarn s’ha mostrat convençut que iniciatives com la trobada virtual contribuiran a normalitzar la situació i ha incidit en la importància del turisme de proximitat.

Durant la presentació, la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, ha recordat que el sector turístic és un dels principals motors de l’economia lleidatana, especialment a les comarques de muntanya, i ha fet una crida als sectors privat i públic per treballar conjuntament per tal de superar la crisi.

Creació de grups de treball

La consellera Àngels Chacón ha explicat que la Generalitat s’ha marcat com a objectiu generar confiança entre els turistes per reactivar el sector una vegada es pugui reprendre l’activitat. En aquest sentit, s’han creat sis grups de treball (hotels, càmpings, establiments de turisme rural, apartaments turístics, restaurants i altres activitats de l’àmbit turístic), que elaboraran els protocols conjuntament amb el sector des de tres perspectives: sectorial, territorial i per àmbits especialitzats.

Els grups de treball disposen de representants de cadascun dels àmbits implicats, per treballar conjuntament les propostes. La consellera ha especificat que “el sector haurà de prendre una enorme consciència de la importància d’aplicar protocols que puguin garantir una millor seguretat sanitària”. I ha afegit: “Per això volem que sigui partícip a l’hora d’elaborar-los perquè a través de la col·laboració els resultats sempre són més òptims”. Les primeres reunions ja han tingut lloc amb els grups de treball d’hotels i càmpings, que han definit els continguts.

Ajudes per al sector

Chacón ha anunciat que, a banda de les ajudes atorgades a les empreses del sector a l’inici de la crisi, la Generalitat habilitarà una partida especial que s’ampliarà també a organismes com les oficines de turisme i es demanaran també línies d’ajut al Govern central. Igualment, es treballarà en la consolidació internacional de la marca Catalunya, de cara a la futura normalització de l’entrada de turistes estrangers.

La consellera ha afirmat que la planificació de les actuacions del Govern català es concretarà les pròximes setmanes d’acord amb l’evolució de la crisi sanitària i amb les decisions de les autoritats estatals i d’altres països. L’evolució depèn de factors com l’obertura de fronteres (especialment la de França), la por dels turistes a viatjar i els efectes de la crisi en el poder adquisitiu dels turistes potencials.

Importància del turisme interior

Els representants de la Generalitat s’han mostrat també confiats que el turisme interior, i especialment el turisme rural, tingui un funcionament correcte dins del marc de l’actual conjuntura, ja que es tracta d’un sector menys massificat, i han destacat que els clients potencials d’aquest àmbit seran les famílies, parelles joves i turistes d’edat mitjana. En aquest sentit, s’ha anunciat que s’està treballant en una campanya de promoció adreçada al públic català i estatal que durà a terme de manera conjunta la Generalitat de Catalunya amb els diferents patronats de turisme del país.

En la trobada virtual hi han pres part una vintena de representants del sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida, entre els quals hi havia membres de la Federació d’Hosteleria de Lleida, l’Associació de Càmpings de Lleida, l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, l’Associació de Turisme Rural de Lleida, ACAVE, l’Associació Catalana d’Esquí-ACEM, la Xarxa de Museus Terres de Lleida i Aran, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Cambra de Comerç-PIMEC de Lleida, oficines de turisme, el sector de l’enoturisme,Turalcat i el Conselh Generau d’Aran.

Esports d’aventura

El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha sol·licitat que es redacti com més aviat millor un protocol de seguretat clar per a les empreses d’esports d’aventura i de turisme actiu, que constitueixen un àmbit essencial en el sector turístic lleidatà, mentre que Josep Castellarnau, president de la Federació Hoteleria de Lleida, ha defensat que el pas a la fase 1 del desconfinament no se circumscrigui a la Val d’Aran i el Pirineu, sinó que abasti tota la demarcació. També ha demanat a la Generalitat que obri tot Catalunya (exceptuant Barcelona ciutat per les seves característiques especials) a la lliure circulació de persones abans de finals de juny, ja que en cas contrari “serà complicat obrir per a un 95% dels establiments hotelers de la demarcació”.