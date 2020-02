Una trentena de ponents internacionals debatran sobre innovació i sostenibilitat en el sector turístic en l’11a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que tindrà lloc els dies 11 i 12 de març , al Centre de Congressos d’Andorra. Així ho han anunciat avui, en una roda de premsa que ha tingut lloc a la seu de l’Organització Mundial del Turisme a Madrid, en la qual hi ha participat la ministra de Turisme d’Andorra, Verònica Canals, el director executiu de l’Organització Mundial del Turisme, Manuel Butler, i el cònsol major de Canillo, Francesc Camp.

En el transcurs d’aquestes dues jornades, professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals de l’àmbit abordaran qüestions com la intel·ligència de dades, la sostenibilitat en termes econòmics, ecològics i socials, i la contribució del sector a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Entre ells, Damien Zisswiller, director d’Enginyeria i desenvolupament de territoris d’ATOUT France; Ben Lynam, responsable de comunicacions de The Travel Foundation i Sandra Carvao, cap d’Intel·ligència de Mercats Turístics i Competitivitat de la OMT, són alguns dels noms més destacats.

“La integració de les noves tecnologies i la contribució al desenvolupament sostenible són dues peces clau per al sector turístic. Per això, aquest any, el Congrés tractarà de posar en comú les perspectives dels professionals davant d’aquests reptes i ens permetrà conèixer els diferents models que empreses i entitats d’arreu del món estan portant a terme” ha destacat Verònica Canals durant la seva intervenció.

La ministra de Turisme ressalta també la implicació d’Andorra en l’Agenda 200 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides indicant que, des de l’any passat el Principat està impulsant noves polítiques, mesures i iniciatives per a promoure i contribuir als 17 ODS.

Així mateix, el director executiu de la OMT, Manuel Butler, ha destacat l’encert del lema de l’11è Congrés: “La sostenibilitat és fonamental perquè el turisme sigui compatible amb el fràgil entorn de les zones de muntanya, alhora que aporti beneficis i oportunitats a les comunitats, la qual cosa confereix un paper clau a la innovació per a harmonitzar aquests objectius.”

L’organització ha obert, des de fa unes setmanes, les inscripcions per assistir a les diverses ponències, taules rodones i activitats que tindran lloc en el marc de les jornades i que esperen superar la xifra de 400 participants de l’anterior edició. Des de la seva creació, el Congrés té l’objectiu de ser un punt de trobada per al conjunt del sector i un espai de reflexió i debat al voltant dels principals reptes i objectius als quals s’enfronta el turisme i, molt especialment, les destinacions de neu i muntanya.

Quatre sessions per parlar de turisme, innovació i sostenibilitat

El Congrés arrencarà, enguany, amb una cerimònia d’inauguració a càrrec de Francesc Camp, cònsol major de Canillo; Zurab Pololikashvili, secretari General de la Organització Mundial del Turisme (OMT), i Xavier Espot, cap de Govern del Principat d’Andorra.

Així mateix, per abordar els principals temes del Congrés, la trobada es dividirà en quatre sessions diferenciades. La primera sessió estarà dedicada íntegrament a les solucions tecnològiques innovadores per al turisme sostenible, la segona posarà el focus en la vinculació del consum sostenible amb els recursos i productes locals, i la tercera farà referència al turisme inclusiu i al repte de l’accessibilitat del turisme de muntanya. Finalment, en la quarta i última sessió es posaran de relleu casos d’èxit de propietats turístiques dedicades al desenvolupament respectuós amb el medi ambient.

A més, el divendres 13 de març està prevista una jornada amb presentacions tècniques i lúdiques per a donar conèixer Andorra com a país i com a destí turístic.

Debat d’Alt Nivell

Alguns ministres de turisme, entre els quals ja han confirmat la seva presència Mónica Beatriz Zalaquett, subsecretària de Turisme de Xile, i Verònica Canals, ministra de Turisme del Principat d’Andorra, participaran en el Debat d’Alt Nivell sobre Turisme de Muntanya i Desenvolupament Rural. Aquest panell introduirà temes relacionats amb importància del desenvolupament rural en destinacions de muntanya en benefici de les comunitats rurals, i amb el desenvolupament de productes locals, entre d’altres.