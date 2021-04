El sector públic preveu un 8,9% menys de despeses

El sector públic s’estreny el cinturó de manera general, tal com demostra el fet que les despeses previstes per a aquest any de l’administració central, els comuns i les societats públiques sigui inferior a l’anterior. Així, si l’any 2020 el pressupost agregat del sector públic ascendia a 1.738.833.199 euros, aquest any 2021 s’eleva a 1.584.075.407 euros, és a dir, un 8,9% menys. En termes generals es donen ‘retallades’ en totes les administracions i societats.

Cal recordar que la caiguda de les despeses del Govern serà d’un 12% i que en el cas dels comuns de manera global en tindran per un 2,3% inferior a les de l’any passat, amb caigudes en tots els casos amb l’excepció de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany que presenten un 1,3% i un 13,2%, respectivament, més de despeses que l’any passat.

Pel que fa a les societats públiques, cal destacar que el capítol de despeses davalla en un 10,9%. En aquest cas cal subratllar, en canvi, els increments que tindrà FEDA Solucions, amb un 69,9% més de despeses que l’any passat, passant dels 463.024 euros als 786.878; de FEDA Ecoterm, que augmenta en un 19,3% arribant als 8,8 milions front els 7,4 de l’any passat; i també s’incrementa el pressupost de despeses de FEDA, concretament en un 5,3% ja que arriba als 84,7 milions front els 80,5 de l’any passat.

Pel que fa als ingressos que es calcula per a les entitats públiques, parapúbliques i administracions, tant central com locals, és també un 8,9% inferior als del 2020 i passen dels 1.735.119.335 euros del 2020 als 1.580.720.588 del 2021. Com s’ha assenyalat en el capítol anterior, en tots els casos es donen davallades amb excepcions com les de FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions que calculen increments del 5,3%, 19,3% i 69,9%, respectivament.