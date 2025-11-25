El sector immobiliari creu que les famílies podrien assumir una pujada de lloguers del 30%

By:
On:
In: Economia
Vista del nucli poblat de la vall central
Vista del nucli poblat de la vall central (SFGA)

Les immobiliàries creuen que l’aixecament de les pròrrogues dels lloguers, previst per al 2027, no provocarà grans impactes en les famílies, sempre que els preus augmentin al voltant del 30%. Així ho ha afirmat Jordi Ribó, vocal del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), en declaracions a Ràdio Nacional d’Andorra, defensant la responsabilitat de la majoria dels propietaris.

Jordi Ribó ha criticat la manca de dades del Govern sobre els preus reals dels lloguers i el nombre de pisos buits existents al país. Segons ell, “si un llogater s’ha portat bé i ha pagat regularment durant anys, l’augment serà circumstancial, no serà un increment desproporcionat. N’hi haurà, clar que sí, però no provocarà un daltabaix”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]