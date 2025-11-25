El sector immobiliari creu que les famílies podrien assumir una pujada de lloguers del 30%

Les immobiliàries creuen que l’aixecament de les pròrrogues dels lloguers, previst per al 2027, no provocarà grans impactes en les famílies, sempre que els preus augmentin al voltant del 30%. Així ho ha afirmat Jordi Ribó, vocal del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), en declaracions a Ràdio Nacional d’Andorra, defensant la responsabilitat de la majoria dels propietaris.
Jordi Ribó ha criticat la manca de dades del Govern sobre els preus reals dels lloguers i el nombre de pisos buits existents al país. Segons ell, “si un llogater s’ha portat bé i ha pagat regularment durant anys, l’augment serà circumstancial, no serà un increment desproporcionat. N’hi haurà, clar que sí, però no provocarà un daltabaix”.